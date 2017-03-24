Общественная палата завершает перезагрузку

Вторая часть федеральной Общественной палаты, состоящая из представителей регионов, сформирована. Впереди третий этап, который завершит процесс обновления ОП.

Последним вошедшим в состав новой федеральной Общественной палаты стал вице-президент вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Кировской области Андрей Усенко. Как отметил представляющий Калужскую область вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб, в региональную часть общероссийской ОП вошли очень интересные и неординарные люди, представляющие самые разные социальные и возрастные группы. "На мой взгляд, это очень важная часть палаты, потому что это голос регионов, это голос региональных общественных палат, эти люди представляют несколько тысяч членов региональных общественных палат", – сказал он.

По его словам, в новом составе ОП есть как новички, так те, кто уже ранее работал в Общественной палате. "Есть надежды, что эта часть палаты будет работать эффективно, надеюсь, что региональная часть будет задавать повестку всей ОП РФ", – отметил Гриб. При этом он считает, что региональные представители должны иметь представительство в руководстве федеральной ОП.





"Дел в новой Общественной палате очень много, в том числе связанных с русским языком и литературной, поддержкой наших русскоговорящих соотечественников за рубежом", – отметила в беседе с корреспондентом Dni.Ru ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, представляющая в новом составе ОП Москву. По ее словам, Общественная палата – это уникальная площадка и возможность для претворения своих идей в реальность.

"Последнее время очень многие процессы в нашей стране, в том числе при принятии решений, при оценке эффективности различных мероприятий, связаны с усилением институтов гражданского общества, и новая ОП, я уверена, продолжит эту положительную тенденцию", – сказала Русецкая.

По словам ректора Государственного института русского языка, ее главная задача в Общественной палате – это популяризация русского языка и литературы. "В этой сфере сейчас многое происходит, и процессы требуют регулирования, многое нужно дорабатывать, в том числе на законодательном уровне, например, языковая образовательная политика. Особенно актуально это для регионов, где изучают русский язык наряду с национальным, кроме того, необходимо заниматься вопросами повышения качества и имиджа российского образования в мире", – подчеркнула Русецкая.





Кроме того, общественник намерена заняться вопросами преподавания русского языка в школе, в том числе повышение качества соответствующих методик. "Также необходимо работать над проблемами речевого этикета в семье, заниматься вопросами выстраивания системы оценки развития персонала с учетом уровня владений русским языком, в том числе на законодательном уровне", – отметила она. При этом Русецая подчеркнула, что в Общественной палате возлагают большие надежды на некоммерческие организации (НКО).

"Это уникальный инструмент, и я уверена, что за объединением государственных ресурсов и возможностей некоммерческих организаций – потенциал в решении многих проблем развития нашей страны", – подчеркнула представитель Москвы в ОП.

При этом Русецкая отметила преемственность между старым и новым составами Общественной палаты. "Ранее я неоднократно приглашалась в Общественную палату как эксперт в некоторых профильных комитетах, поэтому мне уже были понятно подходы, которые были в работе с ОП, и с многими ее членами я уже успела познакомиться. Конечно, каждый состав Общественной палаты имеет какие-то свои приоритетные проекты, поскольку это связано с теми процессами, которые идут в социальной, политической, культурной и экономической жизни. Но преемственность в любом случае необходимо соблюдать, в том числе на уровне экспертов и специалистов в тех или иных областях", – резюмировала она.

В свою очередь, представляющий Карелию глава местного научного центра Российской академии наук Александр Титов отметил, что стоящие перед новым составом ОП задачи еще предстоит определить, поскольку для начала необходимо сформировать рабочие комиссии Общественной палаты, после этого каждая комиссия составляет план своей работы, а уже исходя из этого формируется общая рабочая повестка ОП. В то же время он отметил, что работы в общероссийской ОП дает большие перспективы в решении региональных проблем. "Для меня переход из карельской в федеральную ОП – это возможность выйти на площадку более высокого уровня для решения региональных проблем. Это очень важно, потому что многие вопросы могут решаться лишь при участии федеральных органов власти, а если мы пытаемся решить некоторые насущные проблемы только на региональном уровне, то порой ничего не получается", – констатировал он.

По словам Титова, его главное ожидание от работы нового состава ОП в том, что процесс решения ряда важных региональных вопросов получит новый толчок после перенесения на федеральный уровень.

Что касается конкретной сферы деятельности в составе ОП, то, по словам Титова, ему близки вопросы стратегического планирования, экологии и охраны окружающей среды. "В любом случае, говорить о конкретном направлении деятельности можно будет только после утверждения нового перечня комиссий, который вряд ли будет дублировать старый", – подчеркнул ученый.









Напомним, в прошлом месяце президент России Владимир Путин предложил войти в состав федеральной Общественной палаты 40 кандидатам. А в понедельник, 20 марта, глава российского государства подписал указ об утверждении состава ОП. Помимо прочих, в ее состав вошли шахматист Сергей Карякин, гендиректор АНО "русская гуманитарная миссия" Евгений Примаков, режиссер Владимир Хотиненко и ряд других деятелей науки, культуры, искусства и представителей бизнеса.

Общественная палата России формируется в три этапа. Первых 40 членов ОП назначает своим указом президент, 85 членов федеральной Общественной палаты выдвигают регионы, а еще 43 человека избираются путем голосования утвержденных главой государства членов ОП нового состава.

