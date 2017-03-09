Насильник Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы

Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Шурыгина сделала неожиданное заявление
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
партнеры
Воскресенье 12 марта
Лента новостей
16:31
Собчак высмеяли за странный наряд
15:59
В ресторане в центре Москвы случился пожар
14:14
В Москве спасатели вытащили из огня человека
14:02
Группу туристов накрыло лавиной в Бурятии
13:59
В Подмосковье мать убила ребенка и закопала на заднем дворе
13:39
Как изменилась самая красивая девочка
13:26
Дочь Кейт и Уильяма растет задирой
13:25
Юлия Снигирь: Я обожаю всякую "гадость"
13:12
В Тольятти загорелся химический завод
12:58
Волочкова пришла в церковь в джинсах
12:37
Суррогатная мать беременна двойней от Роналду
12:16
На северо-востоке Москвы женщина выпала из окна
12:13
Овечкин свалился под скамейку во время матча (видео)
11:36
Андрей Разин в тяжелом состоянии после смерти сына
11:15
Одноногий танцор из "Минуты славы" ответил Литвиновой
10:56
Дагенстанцы устроили массовую драку на чемпионате ММА (видео)
10:37
Британия и ЕС делят имущество
10:22
На Кутузовском преспекте водитель BMW устроил смертельное ДТП
10:14
Внук Пугачевой сделал предложение возлюбленной
10:01
Таксист напал на москвича с ножом из-за сдачи
21:01
Сын Андрея Разина умер на улице
19:13
Лучшие роли Марии Ароновой
18:54
Ваенга разругалась с поклонником из-за голой груди
18:51
Появилось видео с места убийства россиянина в Канаде
18:30
На северо-востоке Москвы нашли мину
17:53
Зачем Билан подогрел слухи о раке
16:51
В Москве налетчик с револьвером грабил офисы микрозаймов
16:35
Том Хэнкс купил УАЗик "Буханку" для путешествий
16:14
В Москве спасли провалившегося под лед рыбака
15:16
Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором
15:10
За пострадавшими в ДТП на МКАД прилетел вертолет (видео)
14:54
Шарапова изменилась до неузнаваемости
14:35
Госдума изучит законопроект о реновации жилфонда столицы
14:31
Больной Билан лишился волос
14:20
В Канаде полицейские застрелили россиянина
13:44
Садальский: Довлатова беременна от меня
13:03
Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
12:32
Москвича убили на пороге квартиры
12:18
Виторгана удивил брак сына с Собчак
12:15
Эрдоган взбунтовался против Крыма
11:49
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
11:47
Под Москвой юнец зарезал кухонным ножом 22-летнего приятеля
11:33
В Подмосковье водитель "Москвича" задавил собутыльника
11:17
Омаров объявил охоту на оскорбившего Бородину Кушанашвили
10:49
На западе Москвы ранили ножом гражданку Китая
10:31
Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
10:08
Вооруженные вилкой грабители отобрали у москвича телефон
21:46
США замалчивают причину смерти Чуркина
21:33
Медведев назначил замминистра спорта
21:09
Порошенко испугался внимания Трампа к Путину
20:47
В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой
20:44
В США умер известный писатель
20:30
Критик Лоза добрался до изнасилованной Шурыгиной
20:24
Трамп начал брать уроки по общению с Путиным
20:02
Как снимали фильм "Гараж"
19:53
Секреты программы "Пусть говорят"
19:52
У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы
19:33
Назван самый безопасный вид транспорта
19:28
Под Петербургом девушку задавил поезд
19:00
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
18:53
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина
18:47
У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии
18:41
Медведев забанил Навального
18:33
Москвич в салоне связи обезвредил грабителя и скрылся
18:15
На западе Москвы случился обвал грунта
18:11
Женщина пришла в сознание после семи лет комы
17:55
Россия лишила топлива строптивую Украину
17:39
На севере Москвы похитили ребенка
17:30
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами
17:29
В чем секрет кошерного питания
17:24
Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео
17:22
Поклонник сделал Захаровой необычный подарок (видео)
17:20
Рудковская подняла руку на мужа
17:13
Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз
16:49
Россиянки отказываются от замужества
16:47
Значение имени Кирилл
16:45
Березуцкий отказался играть за сборную
16:32
На юго-западе Москвы трое детей провалились под лед
16:28
Володин предложил Мельникову взять под контроль исполнение постановлений Госдумы
16:22
Мариинка "убила" Максакову
16:21
Дети-непоседы сорвали прямой эфир "Би-би-си" (видео)
16:20
Что с собой делала Кристен Стюарт
16:19
Президент Чехии признал себя "агентом Путина"
16:16
"Особенные" дети Маргариты Суханкиной
15:52
Девочку унесло ветром при попытке попасть домой (видео)
15:31
"ЕР" возьмет на контроль оптимизацию школ
15:26
Муж высказался о расставании с Викой Дайнеко
15:24
Почему вредно быть постоянно счастливым
15:23
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
15:19
Участники "Голоса" отвернулись от Димы Билана
15:18
Куратор "группы смерти" попыталась свести счеты с жизнью
15:09
В Москве двое мужчин изнасиловали школьницу
14:59
Какие лекарства вызывают импотенцию
14:54
Как живет парализованная дочь Баталова
14:35
Клинтон поразила своими блинами
14:23
Мифы и разоблачения: какие тайны скрывают черные дыры
14:23
Госдума избавилась от неконституционных инициатив
14:18
ОСАГО хотят отменить
14:17
Сотрудницу полиции уволили за эротические БДСМ-фото
14:09
Что посмотреть с подростком на выходных
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мать Семенова раскрыла подробности изнасилования Шурыгиной
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Одноногий танцор из "Минуты славы" ответил Литвиновой
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
Сын Андрея Разина умер на улице
За что украинцы не любят русских
Общество

Насильник Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы

Сергей Семенов. Фото: vk.com
Обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семенов написал письмо из тюрьмы. Молодой человек признался, что пребывает "в приятном шоке" от шквала внимания и поддержки, которые на него обрушились.

Продолжение: Диана Шурыгина сорвала эфир
прочитано 29846 раз

"Я даже предположить не мог, что все так будет. Такая огромная поддержка дает мне силы и терпения, да и сдаваться не имею права, не ради себя, а ради Вас", – написал Семенов в письме, которое опубликовала его сестра Екатерина в соцсети "ВКонтакте". 

ПО ТЕМЕ

Шурыгина курит вместе с отцом на "Пусть говорят"

Новое шоу Шурыгиной спровоцировало волну шуток

Малахов о свадьбе Шурыгиной и Семенова

 Изнасилование Дианы Шурыгиной

Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

По словам молодого человека, он получает множество писем со словами поддержки, и "от каждого письма становится очень приятно". Обращаясь к сестре, Сергей просит ее поблагодарить всех, кто встал на его защиту в споре об инциденте с Дианой Шурыгиной. "Вы даже не представляете, как много для меня делаете", – признается молодой человек.

Письмо осужденного студента растрогало пользователей соцсетей. Многие написали, что считают Сергея героем. Другие поддержали его, пообещав, что все у него будет хорошо, а "эта шваль (Диана Шурыгина. – Прим. ред.) еще получит свое".   

Сторонники Семенова в очередной раз осудили поведение Дианы. Некоторые даже предложили устроить над ней "самосуд". "Таких, как Диана, раньше публично сжигали на костре. А теперь она идол для молодежи. Деградация", – написал один из пользователей. 

Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина скандально прославилась на всю страну после того, как заявила на передаче "Пусть говорят", что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным. На данный момент он отбывает наказание в тюрьме. 

Вместе с тем после выхода передачи общественность с гневом обрушилась на Диану, обвинив ее в распутстве и лжи. По мнению большинства пользователей соцсети, девушка слишком вызывающе себя ведет, чтобы соответствовать образу жертвы. При этом спокойный и доброжелательный студент Семенов вызвал у россиян симпатию и сочувствие, несмотря на доказанную вину.   

Автор: Светлана Сидорчук9 марта 2017, 14:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

567

комментарии

Политика

Британия и ЕС делят имущество
Эрдоган взбунтовался против Крыма
Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами

Шоу-бизнес

Фадеева возмутило лицемерие Познера
Как жил сын Андрея Разина
Волочкова пришла в церковь в джинсах
Собчак высмеяли за странный наряд

Проишествия

Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге
Российская модель пропала за границей
Глава российского банка попался на миллиардной афере

Lifestyle

Как сложилась жизнь звезды фильма "Вам и не снилось"
В чем секрет кошерного питания
Мариинка "убила" Максакову
Как снимали фильм "Гараж"
Общество

За что украинцы не любят русских

Почему два славянских народа отдаляются друг от друга
Шоу-бизнес

Секреты программы "Пусть говорят"

Скандальное закулисье нашумевшего проекта
Общество

Поклонская спела Урганту "Мурку" (видео)

Бывший прокурор Крыма пришла на "Прожекторперисхилтон"
Шоу-бизнес

Волочкова пришла в церковь в джинсах

Поведение бывшей балерины вызвало настоящий скандал

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Что с собой делала Кристен Стюарт
Девушки уродуют себя ради Барби
Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
Валентин Юдашкин изуродовал Валерию

Спорт

Суррогатная мать беременна двойней от Роналду
Овечкин свалился под скамейку во время матча (видео)
За что Мутко попросили из ФИФА
Дагенстанцы устроили массовую драку на чемпионате ММА (видео)

Регионы

Чудо-девочка рискнула жизнью ради дедушки
Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Названы самые грязные регионы России
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru