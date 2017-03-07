Новое шоу Шурыгиной спровоцировало волну шуток
Если раньше интернет-пользователи высмеивали поведение самой Дианы, то теперь объектом для шуток стала ее популярность, которая после трех предыдущих выпусков программы раздулась до невероятных размеров. Так, говорят, что программа "Пусть говорят" превратилась в сериал про Шурыгину, который будут показывать еще несколько десятков лет.
ШАЛЯПИН СЦЕПИЛСЯ С СОЛНЦЕВЫМ ИЗ-ЗА ШУРЫГИНОЙ В сети появился четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с участием 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. На шоу певец Прохор Шаляпин неожиданно вступился за девушку. В программе продемонстрировали видеоролики, посвященные скандально известной студентке, которые как грибы после дождя начали появляться в Интернете после предыдущих передач. Показали даже пародию на трейлер фильма "На 50 оттенков темнее", главными героями которого стали Андрей Малахов и Диана Шурыгина. После этого слова попросил присутствовавший на съемках певец Прохор Шаляпин. "Я думаю, после этого Прохор Шаляпин должен сделать предложение Диане Шурыгиной", – пошутил Малахов. Но у артиста, судя по всему, были несколько другие намерения. "Я хотел поддержать Диану, искренне поддержать. Я смотрел эти программы и знаю, что толпа тоже может ошибаться, – высказался Шаляпин. – Девчонка действительно еще молодая, она себя просто неправильно повела на этих программах. Она могла себя совершенно по-другому повести и гораздо больше бы выиграла у аудитории. Я пришел поддержать тебя, сказать "Держись!", потому что слава – это очень странное испытание. Не все его могут пройти. И та ситуация, в которую попала ты – это страшное испытание". "Парень при этом находится в тюрьме, – эмоционально возразил Прохору бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев. – Это не смешная ситуация. Диасик, ты превратилась в мемас. Но дело в том, что эта корона на тебе – из..." "Мне кажется, у Дианы как раз нет короны, – вступился за нее ведущий. – Она тихо сидит, иногда выходит в Интернет, как все подростки". #дианашурыгина #шурыгина #пустьговорят
Пользователей также позабавила фраза Дианы о том, что перебивать невежливо. В глазах общественности это никак не вяжется с чрезмерно раскованным поведением девушки.
Досталось на орехи и новым звездным гостям выпуска – бывшему участнику реалити-шоу "Дом-2" Рустаму Солнцеву и певцу Прохору Шаляпину. Отметим, что последний неожиданно поддержал Шурыгину, чем вызвал негодование Солнцева. Кроме того, героем мемов стал и известный блогер Николай Соболев, который пытался вразумить публику и перестать раздувать популярность Дианы.
Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят" под названием "В разгар вечеринки". Тогда девушка заявила, что во время отдыха с друзьями в загородном доме ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным, однако зрители не поверили Диане, посчитав, что для жертвы она ведет себя слишком вызывающе.
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