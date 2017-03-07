Новое шоу Шурыгиной спровоцировало волну шуток

На "Первом канале" вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом циничных интернет-мемов.

Если раньше интернет-пользователи высмеивали поведение самой Дианы, то теперь объектом для шуток стала ее популярность, которая после трех предыдущих выпусков программы раздулась до невероятных размеров. Так, говорят, что программа "Пусть говорят" превратилась в сериал про Шурыгину, который будут показывать еще несколько десятков лет.

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Пользователей также позабавила фраза Дианы о том, что перебивать невежливо. В глазах общественности это никак не вяжется с чрезмерно раскованным поведением девушки.

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Досталось на орехи и новым звездным гостям выпуска – бывшему участнику реалити-шоу "Дом-2" Рустаму Солнцеву и певцу Прохору Шаляпину. Отметим, что последний неожиданно поддержал Шурыгину, чем вызвал негодование Солнцева. Кроме того, героем мемов стал и известный блогер Николай Соболев, который пытался вразумить публику и перестать раздувать популярность Дианы.

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Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят" под названием "В разгар вечеринки". Тогда девушка заявила, что во время отдыха с друзьями в загородном доме ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным, однако зрители не поверили Диане, посчитав, что для жертвы она ведет себя слишком вызывающе.