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Малахов о свадьбе Шурыгиной и Семенова

Сергей Семенов, Диана Шурыгина. Фото: Dni.Ru
Андрей Малахов дал большое интервью, где порассуждал о судьбе 17-летней уроженки Ульяновска Дианы Шурыгиной, которую якобы изнасиловал 21-летний Сергей Семенов, теперь отбывающий срок в тюрьме. По мнению ведущего, у истории может быть поистине голливудское развитие – свадьба Дианы и Сергея после его выхода на свободу.

Продолжение: Шурыгина курит вместе с отцом на "Пусть говорят"
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Популярность Дианы Шурыгиной продолжает будоражить умы журналистов, пытающихся разобраться в феномене этой 17-летней ульяновской красотки с весьма непростым характером (многие зрители до сих пор не могут забыть, как на ток-шоу Диана бросалась на всех не согласных с ней, обзывая "обезьяной недоделанной" и желая им смерти). Репортеры связались с ведущим "Пусть говорят" Андреем Малаховым, чтобы он выразил свою точку зрения относительно этой истории.

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Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

По словам шоумена, с самого начала никто не предполагал, что история окажется настолько резонансной, причем именно среди молодежи, ведь, в первую очередь, она была сделана для родителей, чтобы они следили за своими детьми-подростками. При этом сам Малахов заявил, что он не придерживается какой-либо жесткой позиции в этой непростой ситуации. "У меня нет в этой истории симпатий ни к кому, честно. Там все хороши. Наша миссия – помочь и привлечь внимание", – заявил Малахов.

По признанию шоумена, его больше всего возмущает бездействие ульяновской полиции, которая якобы знает о доме, где процветают наркотики, алкоголь и секс. Он объяснил: "Там все продолжается. Хоть один рейд был у ульяновской полиции туда? Нет. Это о чем говорит? Что кто-то сидит на "откатах". Все повязаны между собой, и все делают вид, что все так прекрасно. Ни одного заявления от местных властей, губернатора, который что-то сделал, – все закидывают камнями Диану Шурыгину. Вот закидывали бы этот дом камнями, проводили там казачьи [патрули] – вот это я понимаю, общественный резонанс. А то, что Диана Шурыгина популярнее Ленина сейчас, – меня это мало волнует".

Андрей опроверг информацию о том, что будто бы семья Дианы получает деньги за свои появления в эфире передачи. "Понятно, что когда мы привезли их из Ульяновска, им была снята гостиница. Они должны были где-то жить, и их условием было, когда их закидывали камнями, чтоб им на десять дней сняли гостиницу. Мы им сняли трехзвездочную гостиницу, [а теперь] они уже, по-моему, живут в комнате", – рассказал Андрей.

Ведущий рассудил, что если бы в России существовала идеология и воспитание молодого поколения, то он бы собрал секретное заседание, на котором было бы принято решение, что из этой девочки делают флагман борьбы за права женщин в стране. "Пусть она в каком-нибудь комитете участвует, выступает, ходит по школам, читает лекции. Это идеальный вариант развития событий", – пофантазировал Малахов.

Впрочем, Андрей предложил еще и голливудский сценарий развития ситуации. "Это Диана Шурыгина через полтора года встречает Сергея и рассказывает, что она ждала его все это время и как она раскаивается. И он ее прощает, конечно, потому, что тоже любит и видел, как она плакала в эфире, когда смотрела его интервью. И у них свадьба. А реальный сценарий мы просто не знаем", – цитирует Андрея Малахова портал Meduza.

Автор: Олег Райцин9 марта 2017, 09:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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