В убийстве посла Карлова замешана российская путана

В Турции арестовали россиянку, которая может быть причастна к убийству российского посла Андрея Карлова. Известно, что девушка, общавшаяся с застрелившим дипломата Мевлютом Алтынташем, работала в сфере секс-услуг.

По информации турецких СМИ, арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года. Известно, что девушка – проститутка, она работала в пятизвездочных отелях Анкары, а также была посредником между клиентами и другими путанами, передает Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, Екатерина общалась с убийцей посла Мевлютом Алтынташем по телефону до конца ноября 2016 года. Для связи девушка также использовала мессенджер WhatsApp. СМИ опубликовали ее фотографию.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре во время выступления на выставке "Россия глазами турок" в Центре современного искусства. Убийцей дипломата оказался бывший полицейский, 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали на месте.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Карлова "особой болью". Дипломату посмертно присвоено звание Героя России. Глава государства присутствовал на прощании с Андреем Карловым в Москве, из-за чего на день перенес свою традиционную пресс-конференцию.

Позже появилась информация о связи злоумышленника с некой россиянкой – Алтынташ состоял с Екатериной в любовных отношениях. Отмечалось, что подруга убийцы вернулась в Россию до того, как был убит Андрей Карлов. В Москве следователи задержали девушку и допросили.