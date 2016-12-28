Зарубежные СМИ оправдали убийцу русского посла

19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Эта трагедия потрясла весь мир. Лидеры стран США, Турции принесли нашей стране свои слова соболезнования.

Большинство западных СМИ негативно восприняли убийство посла и крайне содержательно выразили слова поддержки российской стороне. Так из Евросоюза первые комментарии в лице главы европейской дипломатии дала Федерика Могерини. Она высказала сочувствие и крайнее неприятие того, что произошло в Анкаре. Однако нашлись СМИ, которые оправдали этот страшный инцидент, официально признанный терактом.

К примеру, New York Daily News опубликовала статью Герша Кунтцмана, в которой журналист назвал убийство "свершившейся справедливостью". Помимо прочего он подчеркнул, что считает стрелявшего вовсе не террористом, а солдатом, "убившим такого же солдата". Видимо журналиста не волнуют разные значения понятий "солдат" и "дипломат". Спишем это на его неопытность – в сфере журналистики Кунтцман практикуется менее пяти лет. Хотя это совсем не оправдывает подобное бессердечие.

Кроме американского издания New York Daily News, нашлись сторонники данной версии и в других западных СМИ. Ключевым фактом для них являлись слова террориста, сказанные сразу после убийства – "Помните Алеппо". То есть журналисты сошлись во мнении о негативном влиянии России на военный конфликт в Сирии. В качестве доказательств издательства привели фоторепортаж обрушенного сирийского города Алеппо. Самое интересное, что конкретных доказательств причастности России к разрушениям нет. Горе-писакам для пропаганды "плохой России" оказалось вполне достаточно того, что РФ участвует в операции против террористических группировок в Сирии. А каковы подробности и результаты этого участия никто, видимо, не потрудился узнать.

The Wall Street Journal цитирует ситуацию следующим образом: "За победу надо платить", объясняя это тем, что из-за участия в урегулировании сирийского конфликта Москва нажила себе много врагов на Ближнем Востоке.

Таким образом, западные журналисты сходятся в одном, теракт – закономерное явление и оно выступает в качестве "примера" для России, что агрессия может быть направлена и в сторону агрессора, как бы абсурдно это не звучало... Складывается впечатление, что журналистам заплатили за "обратную" точку зрения. Потому что здравомыслящий человек выразил бы слова сожаления, а не торжественно провозгласил этот инцидент логичным исходом. И уж точно не стал бы оправдывать действия террористов, какими бы закономерными они не казались.