Пусть Новый год станет поводом, чтобы уделить себе чуть больше внимания
Профессиональные кадры необходимы для экономического развития страны
Зарубежные СМИ оправдали убийцу русского посла
Большинство западных СМИ негативно восприняли убийство посла и крайне содержательно выразили слова поддержки российской стороне. Так из Евросоюза первые комментарии в лице главы европейской дипломатии дала Федерика Могерини. Она высказала сочувствие и крайнее неприятие того, что произошло в Анкаре. Однако нашлись СМИ, которые оправдали этот страшный инцидент, официально признанный терактом.
К примеру, New York Daily News опубликовала статью Герша Кунтцмана, в которой журналист назвал убийство "свершившейся справедливостью". Помимо прочего он подчеркнул, что считает стрелявшего вовсе не террористом, а солдатом, "убившим такого же солдата". Видимо журналиста не волнуют разные значения понятий "солдат" и "дипломат". Спишем это на его неопытность – в сфере журналистики Кунтцман практикуется менее пяти лет. Хотя это совсем не оправдывает подобное бессердечие.
Кроме американского издания New York Daily News, нашлись сторонники данной версии и в других западных СМИ. Ключевым фактом для них являлись слова террориста, сказанные сразу после убийства – "Помните Алеппо". То есть журналисты сошлись во мнении о негативном влиянии России на военный конфликт в Сирии. В качестве доказательств издательства привели фоторепортаж обрушенного сирийского города Алеппо. Самое интересное, что конкретных доказательств причастности России к разрушениям нет. Горе-писакам для пропаганды "плохой России" оказалось вполне достаточно того, что РФ участвует в операции против террористических группировок в Сирии. А каковы подробности и результаты этого участия никто, видимо, не потрудился узнать.
The Wall Street Journal цитирует ситуацию следующим образом: "За победу надо платить", объясняя это тем, что из-за участия в урегулировании сирийского конфликта Москва нажила себе много врагов на Ближнем Востоке.
Таким образом, западные журналисты сходятся в одном, теракт – закономерное явление и оно выступает в качестве "примера" для России, что агрессия может быть направлена и в сторону агрессора, как бы абсурдно это не звучало... Складывается впечатление, что журналистам заплатили за "обратную" точку зрения. Потому что здравомыслящий человек выразил бы слова сожаления, а не торжественно провозгласил этот инцидент логичным исходом. И уж точно не стал бы оправдывать действия террористов, какими бы закономерными они не казались.
Анна Шульгина напугала поклонников
Юриста хотят убить из-за женщины
Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки