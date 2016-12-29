Убийца Карлова крутил роман с россиянкой

Следственные органы допросили в Москве гражданку России, являющуюся подругой Мевлюта Алтынташа, застрелившего российского посла в Турции. Женщина вернулась в Москву до покушения на Андрея Карлова.

Россиянку, фамилия которой не называется, вызвали на допрос, где она подтвердила, что некоторое время общалась с Алтынташем. Как сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время следствия по делу об убийстве российского дипломата было установлено, что некоторое время у Алтынташа и россиянки были отношения в Анкаре. О том, долго ли длилась их связь, газета не пишет, но известно, что подруга убийцы вернулась в Россию до покушения на Андрея Карлова. Турецкие СМИ также предположили, что россиянка могла подрабатывать девушкой по вызову. При этом у нее с Алтынташем были длительные сексуальные отношения.

Ранее в прессе появилась информация, что Мевлют Алтынташ пытался устроиться на работу в охрану президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но по каким-то причинам ему не удалось попасть в ближайший круг главы государства, сообщает RT.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на выставке "Россия глазами турок" в Центре современного искусства. Его убийцей оказался 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован полицией на месте.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Карлова "особой болью". Он присвоил дипломату посмертно звание Героя России. Глава государства присутствовал на прощании с Андреем Карловым в Москве, из-за этого он на день перенес свою традиционную итоговую пресс-конференцию.

Путин также объяснил, почему у российского высокопоставленного дипломата за рубежом не было личной охраны. На встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который обратил внимание на отсутствие охраны у посла, президент заявил, что дело не в турецкой стороне. Вооруженная охрана обеспечивает безопасность российских дипработников за рубежом только на территории дипломатических представительств.

Ранее стало известно, что власти Турции больше десяти лет не разрешали предоставить российским дипломатам охрану из числа бойцов спецотряда "Заслон" Службы внешней разведки России. Отряд отвечает за защиту сотрудников посольств и консульств.