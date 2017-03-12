"Песня" Дианы Шурыгиной сломала YouTube

В Сети набирает популярность ролик с "поющей" Дианой Шурыгиной, ставшей известной после заявления об изнасиловании на вечеринке студентом Сергеем Семеновым. "Певицу" из нее сделал звезда YouTube Enjoykin, с легкой руки которого "вокальные данные" проявили Виталий Кличко, Наталья Поклонская и другие знаменитости.

прочитано 13677 раз