"Песня" Дианы Шурыгиной сломала YouTube
"Трек" Дианы Шурыгиной называется "Нецветные розы". К моменту написания заметки ролик, который был опубликован 12 марта, набрал 478 206 просмотров. После этого счетчик перестал работать, на что пожаловались многие пользователи.
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