Пользователи соцсетей осудили бывшего президента США за беззаботный отдых
Для музыкального сопровождения были выбраны песни на стихи Игоря Шаферана
Россияне ломятся в США после избрания Трампа
Согласно новому отчету ресурса о путешествиях Hopper, после того, как Трамп подписал скандальный указ об иммиграции в страну, число недельных запросов на билеты в США сократилось на 17% в 122 странах. Однако на фоне вполне логичной тенденции исследователи заметили, небывалый рост интереса к Америке среди россиян.
Так, число интернет-запросов на билеты из России в США выросло на 88% и составляет около 730 тысяч в неделю, сообщает Time. Для сравнения – число аналогичных запросов в период правления Барака Обамы составляло около 387 тысяч в неделю.
"Я не могу сказать, что вызывает интерес в России, но это увеличение явно видно, так как число запросов (о билетах в США) упало во многих других странах", – прокомментировал один из главных специалистов Hopper Патрик Серри.
По словам эксперта, общее снижение количества запросов на поездку в США среди жителей других стран вполне поддается логичному объяснению. "Думаю, что все восприняли иммиграционный указ как закрывающуюся дверь и США уже выглядят не такими приветливыми как раньше", – цитирует его CNBC.
Напомним, что 27 января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд на территорию США обладателям грин-карт – гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Комментируя свое решение, президент Америки заявил, что оно направлено против террористов. Въезд в страну будет разрешен сразу после принятия достаточных мер безопасности, заверил политик.
Лидер группы "Любэ" дал интервью
Прославленный артист не понимает, за что стране такой "мусор"
На любительницу нецензурных слов нашли управу
Иностранцы искренне радуются за многодетную звезду