Россияне ломятся в США после избрания Трампа

После прихода к власти Дональда Трампа среди россиян зафиксирован небывалый всплеск интереса к США. По данным специалистов, количество интернет-запросов о билетах из России в Америку увеличилось на 88% по сравнению с периодом правления Барака Обамы.

Согласно новому отчету ресурса о путешествиях Hopper, после того, как Трамп подписал скандальный указ об иммиграции в страну, число недельных запросов на билеты в США сократилось на 17% в 122 странах. Однако на фоне вполне логичной тенденции исследователи заметили, небывалый рост интереса к Америке среди россиян.

Так, число интернет-запросов на билеты из России в США выросло на 88% и составляет около 730 тысяч в неделю, сообщает Time. Для сравнения – число аналогичных запросов в период правления Барака Обамы составляло около 387 тысяч в неделю.

"Я не могу сказать, что вызывает интерес в России, но это увеличение явно видно, так как число запросов (о билетах в США) упало во многих других странах", – прокомментировал один из главных специалистов Hopper Патрик Серри.

По словам эксперта, общее снижение количества запросов на поездку в США среди жителей других стран вполне поддается логичному объяснению. "Думаю, что все восприняли иммиграционный указ как закрывающуюся дверь и США уже выглядят не такими приветливыми как раньше", – цитирует его CNBC.

Напомним, что 27 января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд на территорию США обладателям грин-карт – гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Комментируя свое решение, президент Америки заявил, что оно направлено против террористов. Въезд в страну будет разрешен сразу после принятия достаточных мер безопасности, заверил политик.

