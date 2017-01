Трамп выкинул за борт взбунтовавшегося министра

Салли Йейтс, получившая пост во времена президентства Барака Обамы, должна была исполнять обязанности до назначения нового руководителя. Однако 30 января генпрокурор "бросила вызов Белому дому и заявила, что отказывается поддерживать новые ограничения на въезд в страну для граждан семи стран, большинство которых являются мусульманами", сообщает Reuters. Ее место займет окружной прокурор Восточного округа штата Вирджиния Дана Боенте.

В администрации нового американского лидера подчеркнули, что Йейтс "предала Министерство юстиции, отказавшись обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан Соединенных Штатов". Она занимала "слабую позицию" в вопросе о границах и нелегальной иммиграции, добавили в пресс-службе.

On behalf of the entire @TheJusticeDept family, thank you to all @ATFHQ employees for your service to our Nation. pic.twitter.com/f1traGByWN