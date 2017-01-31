Трамп выкинул за борт взбунтовавшегося министра

Американский лидер уволил временного главу Минюста и генпрокурора США Салли Йейтс. Причиной такого решения стало несогласие чиновницы с указом главы государства о иммиграции.

Салли Йейтс, получившая пост во времена президентства Барака Обамы, должна была исполнять обязанности до назначения нового руководителя. Однако 30 января генпрокурор "бросила вызов Белому дому и заявила, что отказывается поддерживать новые ограничения на въезд в страну для граждан семи стран, большинство которых являются мусульманами", сообщает Reuters. Ее место займет окружной прокурор Восточного округа штата Вирджиния Дана Боенте.

В администрации нового американского лидера подчеркнули, что Йейтс "предала Министерство юстиции, отказавшись обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан Соединенных Штатов". Она занимала "слабую позицию" в вопросе о границах и нелегальной иммиграции, добавили в пресс-службе.

On behalf of the entire @TheJusticeDept family, thank you to all @ATFHQ employees for your service to our Nation. pic.twitter.com/f1traGByWN — DAG Sally Yates (@SallyQYates) August 25, 2016

Напомним, что 27 января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд на территорию США обладателям грин-карт – гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Комментируя свое решение, президент Америки заявил, что оно направлено против террористов. Въезд в страну будет разрешен сразу после принятия достаточных мер безопасности, заверил политик.