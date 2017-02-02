Угроза Трампа "плохим парням" из Мексики вызвала скандал

Белый дом опроверг информацию о том, что Дональд Трамп угрожал ввести войска в Мексику и разобраться с "плохими парнями". В Мехико также заявили, что разговор между главами соседствующих государств был "конструктивным".

"Сообщение о том, что президент угрожал военным вторжением в Мексику является ложными. Даже мексиканское правительство оспаривает эту информацию", – заявил представитель Белого дома.

Мексиканские власти также подчеркнули, что переговоры между Дональдом Трампом и Энрике Пенья Ньето прошли в "конструктивном" русле, сообщает The Hill. Главы государств договорились продолжить сотрудничество и почаще встречаться для разработки соглашения, полезного как для Мехико, так и для Вашингтона. "Утверждения , которые вы делаете вокруг упомянутой беседы не соответствуют реальности", – подчеркнули в отделе внешнеполитических отношений правительства Мексики, обращаясь к журналистам.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на расшифровку отрывка телефонного разговора лидеров двух государств сообщало, что Трамп пригрозил президенту Мексики войсками. В статье говорилось, что глава США пообещал Ньето разобраться с "кучей ваших плохих парней".

"Вы не предпринимаете достаточно усилий, чтобы остановить их. Я думаю, что ваша армия боится. Наши военные не такие, так что я просто мог бы послать их к вам, чтобы во всем разобраться", – якобы заявил на встрече Трамп.

Отметим, что на данный момент у Мексики и США сложились достаточно щекотливые отношения. Так, Трамп еще в ходе своей предвыборной компании пообещал, что добьется того, чтобы Мехико построило за свой счет стену на границе двух государств. Ньето же неоднократно заявлял, что его страна "не собирается платить ни за какую стену".