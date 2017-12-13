Госдума поблагодарила военных за операцию в Сирии

Депутаты нижней палаты парламента не остались в стороне от поздравлений российских военных, возвращающихся в страну после успешного выполнения задач по борьбе с террористами в Сирии. В начале пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег поблагодарить представителей вооруженных сил страны за проделанную работу.



Депутаты Госдумы поздравили российских военных, вернувшихся из Сирии, и выразили им свою благодарность за успешно проведенную операцию по борьбе с боевиками "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена на территории России – Прим. ред.). "Давайте выскажем слова благодарности и поздравим наших военных, которые вернулись из Сирии после выполнения боевых задач", – обратился Вячеслав Володин к коллегам.

Парламентарии предложение председателя нижней палаты парламента поддержали и стоя аплодировали в знак уважения и благодарности российским военным. Отметим, что сегодня в Мурманскую область вернулись самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

Ранее президент Владимир Путин выступил перед военными на авиабазе Хмеймим в Сирии и отдал приказ о выводе российской группировки войск из республики. Такое решение было принято после того, как на территории страны были полностью разгромлены формирования "ИГ".

За время выполнения боевых задач российскими частями в Сирии были уничтожены свыше 32 тысяч боевиков, почти четыре сотни танков, десятки тысяч единиц оружия и боеприпасов. По данным Минобороны, самолеты и вертолеты ВКС России суммарно совершили около 14 тысяч боевых вылетов.

Военные находились в арабской республике по приказу Владимира Путина с сентября 2015 года. После завершения операции по уничтожению террористов, в Сирии останутся российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Причем, последнюю планируется расширить и создать на ее основе полноценную базу ВМФ. Проект соответствующего соглашения глава государства уже внес на рассмотрение в Госдуму.