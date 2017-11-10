Названа реальная зарплата миллиардера Захарченко

Следствие по делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко продолжается. В то же время общественности становятся известны новые факты из жизни теперь уже бывшего оперативника. На этот раз раскрыты сведения об официальной зарплате, которую Захарченко получал во время службы в Министерстве внутренних дел.

Как оказалось, официальный доход полковника за 15 лет службы в органах составил 12 миллионов рублей. Путем нехитрых подсчетов получается, что его заработная плата была не такой уж высокой – около 66 тысяч рублей в месяц.

Сам ушлый полковник при этом заявил, что накопил деньги именно с зарплаты. Правда, не 30 миллиардов, а "всего лишь" девять. Однако суть от этого не меняется: с таким официальным доходом девять миллиардов рублей не накопишь, даже питаясь каждый день "Дошираком" и другими сомнительного качества, но при этом дешевыми продуктами. Хоть за 15, хоть за 30 или даже 50 лет.

Как отметил руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, в лучшем случае зарплата фигуранта уголовного дела о коррупции могла быть не более 100 тысяч рублей в месяц. "То есть за год он мог заработать чуть более одного миллиона рублей", – цитирует Пашкина НСН. В таком случае неутешительный вывод о многомиллиардном состоянии подследственного напрашивается сам собой, добавил он.

Напомним, бывший замглавы управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России полковник Дмитрий Захарченко был задержан прошлой осенью по делу о получении взятки в особо крупном размере. Оперативники нагрянули с обысками в квартиру подозреваемого, где обнаружили 8,5 миллиарда рублей.





Полетели также головы начальников полковника. Как отметил ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, они были уволены. Глава ведомства отметил, что большая часть преступлений сотрудников органов внутренних дел выявляется собственным управлением безопасности МВД.

Всего у Захарченко нашли около 30 миллиардов рублей. Деньги у богача из МВД были повсюду: в квартирах, автомобилях, на счетах знакомых девушек.

Располагая такими суммами, подследственный мог позволить себе воистину роскошный отдых. Следователи выяснили, что Захарченко со своей гражданской женой Анастасией Пестриковой посещали США, Испанию, Германию, Австрию и другие страны.

Денег на развлечения сладкая парочка не жалела. Так, в Дубае они отдохнули на 19 тысяч долларов, а в Нью-Йорке полковник и его пассия оставили чуть ли не в 20 раз большую сумму – 340 тысяч долларов.