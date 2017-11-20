Мать и сестра миллиардера Захарченко сбежали из России

Мать и сестра Захарченко покинули Россию. На процессе по делу полковника стало известно, что именно мать вела подсчет поступлений в его миллиардную "казну". Документ обнаружен в квартире, где хранилось несколько тонн денег. Цифры в ученической тетрадке в точности соответствуют найденной сумме.

Родственники бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко уехали из России. По данным источников РИА Новости, мать и сестра полковника сейчас проживают за границей. В деле Захарченко обе женщины имеют статус свидетелей, и у следствия не было формальных оснований не выпускать их из страны.

Тем временем в суде стало известно, что 120 миллионов долларов и два миллиона евро были скрупулезно записаны в линованной тетради. Ее вела бывшая учительница математики, мать Дмитрия Захарченко. Авторство "гроссбуха" подтверждено экспертизой, рассказал на заседании в Никулинском суде Москвы прокурор Сергей Бочкарев.

"Это очень познавательная вещь. Тетрадка в 12 листиков, в линеечку она исполнена. Я расцениваю это как приложение к этой громадной сумме денег. И действительно, когда мы ознакомились с этой тетрадкой, оказалось, что мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, конспектировала объем", – сообщил Бочкарев.

Прокурор подчеркнул: Захарченко доверил матери подсчет в том числе и потому, что в прошлом она была учителем математики. "Ее математические способности очень даже пригодились в деле подсчета имущества. Все расчеты, которые приведены в этой тетрадке, выполнены в столбик. Сумма такая-то плюс сумма такая-то. Мы в дальнейшем сопоставили эти суммы с изъятыми деньгами. Вы знаете, бьются суммы", – отметил Бочкарев.

Роскошной квартирой на Ломоносовском проспекте в Москве по документам владела сестра Захарченко Ирина Разгонова. Как рассказал на суде прокурор, видеорегистратор зафиксировал, как она входила в дом с сумкой "не с помидорами и огурцами со своего огорода, а с денежными средствами – 202 тысячи долларов США". По словам Бочкарева, сумку тоже нашли при обыске.

Как писали Dni.Ru, Захарченко происхождение миллиардов объяснил на процессе просто: накопил. По его словам, откладывал деньги с зарплаты, собрав в итоге сумму в девять миллиардов рублей. При этом стало известно, что за 15 лет работы в органах (2001-2016 годы) полковник заработал около 12 миллионов рублей.

Другое объяснение свалившемуся на Захарченко богатству нашлось у защиты. По словам адвоката, мать полковника в 1990-е получила в наследство один миллион долларов. А позже, говоря простым языком, давала деньги взаймы под проценты, ограничиваясь устными договорами.

Замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Во время обыска в квартире полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей. На следующий день в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере от неустановленного лица.