"Я с зарплаты откладывал": Захарченко объяснил свои миллиарды

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, объяснил на суде, как у него в квартире оказались девять миллиардов рублей. По словам подсудимого, эти деньги он просто накопил.

По словам Захарченко, он откладывал деньги с зарплаты, собрав в итоге сумму в девять миллиардов рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegramm-канал Mash. При этом, стало известно, что за 15 лет работы в органах (2001-2016 годы) экс-полковник заработал около 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что официальный доход Захарченко в правоохранительных органах составлял около 70 тысяч рублей. Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере.

В ходе обысков в квартире полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей. На следующий день в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере от неустановленного лица.

При этом, Захарченко с самого начала отрицал свою вину, заявляя, что не знает, откуда у него в квартире взялись миллиарды. Недавно следователям удалось оценить все состояние экс-полковника.

Оказалось, что ему принадлежит более 374 миллионов рублей, более 140 миллионов долларов и более 2 миллионов евро, а также один полкилограммовый золотой слиток. У Захарченко обнаружился и солидный список недвижимости - 13 квартир и 14 машино-мест, а также четыре дорогих автомобиля.