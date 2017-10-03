Ураган-убийца надвигается на Москву

Синоптики предупредили о том, что на центральную часть страны надвигается ураган "Мария", практически стерший с земли Пуэрто-Рико. Особенно ненастье будет ощутимо 3-4 октября.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, уже в ближайшее время на центральную часть России станет оказывать влияние циклон, "питающийся" от знаменитого урагана "Мария", бушевавшего раньше в Карибском море. 3 и 4 октября влияние стихии доберется и до Москвы. В эти дни в столице ожидаются дожди, хотя при этом несколько потеплеет.

В целом в ближайшее время дневная температура поднимется до +13. Ночные температуры также поползут вверх, передает "Российская газета". К 7-8 октября потеплеет до +8...+13.

Также плюсовая температура и осадки наблюдаются в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, в Коми. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях – +8...+13 днем. Местами температура ночью будет опускаться ниже нуля.

В Поволжье – тоже с умеренными осадками. Теплее всего будет на юге Саратовской области – до +14.

В Красноярском крае – +4...+9. Однако ночью морозно – до -5, в горах – до -10. Холодно в Амурской области -2...-7, местами -1...-6, осадки в виде снега. В Якутии температура на этой неделе опустится до -20.

Напомним, ураган Мария ранее бушевал в Карибском море. 20 сентября ненастье обрушилось на Пуэрто-Рико и практически уничтожило его. Погибли десятки людей, остров практически обесточен и будет оставаться без связи в ближайшие несколько месяцев.