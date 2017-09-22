Метеорологи удивили прогнозом на зиму
Гидрометцентр представил прогноз погоды на отопительный сезон. "В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений, на юге Сибирского федерального округа – около и ниже нормы. На юге европейской территории России и в Уральском федеральном округе первая половина периода ожидается теплее, чем за предыдущий отопительный период", – сообщили синоптики.
Так, на Урале декабрь 2017 года ожидается более теплым, чем прошлый. Также выше нормы будет средняя месячная температура в восточных регионах Северо-Западного федерального округа. А в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, напротив, ожидают традиционных морозов, причем в этом году будет холоднее, чем в прошлом.
Однако уже в январе 2018 года в Якутии и на Таймыре потеплеет. А в Сибирском федеральном округе январь ожидается морозным.
Зима скоро, через 107 дней#выбирай #ижевск #утро #осень #зимаблизко pic.twitter.com/yo9AvemdxX— Выбирай Ижевск. Сайт (@Vibirai_Izhevsk) 16 сентября 2017 г.
При этом метеорологи сразу пояснили, что оправдываемость прогнозов на отопительный период за последние 17 лет колебалась в пределах 58-81%. "Следует учесть, что в течение холодного периода 2017-2018 годов вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды", – отметили в Гидрометцентре.
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