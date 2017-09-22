Метеорологи удивили прогнозом на зиму

Синоптики рассказали, какая погода будет в России в ближайшие шесть месяцев. Зима во многих регионах страны будет теплой.

Гидрометцентр представил прогноз погоды на отопительный сезон. "В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений, на юге Сибирского федерального округа – около и ниже нормы. На юге европейской территории России и в Уральском федеральном округе первая половина периода ожидается теплее, чем за предыдущий отопительный период", – сообщили синоптики.

Так, на Урале декабрь 2017 года ожидается более теплым, чем прошлый. Также выше нормы будет средняя месячная температура в восточных регионах Северо-Западного федерального округа. А в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, напротив, ожидают традиционных морозов, причем в этом году будет холоднее, чем в прошлом.

Однако уже в январе 2018 года в Якутии и на Таймыре потеплеет. А в Сибирском федеральном округе январь ожидается морозным.

При этом метеорологи сразу пояснили, что оправдываемость прогнозов на отопительный период за последние 17 лет колебалась в пределах 58-81%. "Следует учесть, что в течение холодного периода 2017-2018 годов вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды", – отметили в Гидрометцентре.