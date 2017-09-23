Синоптики передали москвичам неутешительный прогноз

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал информацию о резком снижении температуры воздуха в Москве в ночные часы. По его словам, на потепление рассчитывать не стоит.

Специалист заявил. что погода, которая сейчас держится в столице, не является бабьим летом. "Ясную погоду обеспечивает антициклон с севера, тогда как классическое бабье лето приносит антициклон с юга Атлантического океана, с Азорских островов. Сейчас дневные температуры соответствуют бабьему лету, а ночные – нет", – заявил синоптик.

Вильфанд уточнил, что антициклон будет оказывать влияние на погоду в Москве до начала октября. При этом специалист добавил, что шансы на возвращение азорского тепла в столичный регион крайне малы.

Эксперт отметил, что в конце сентября москвичам придется немного померзнуть по утрам. "Температуры будут невысокие, когда все идут на работу. А днем будет теплеть", – добавил он. Вильфанд считает, что в дневные часы в ближайшую неделю воздух будет прогреваться до 12-17 градусов.

Публикация от Фермерша�������� (@griga_alexandra) Сен 22 2017 в 10:06 PDT

Напомним, что похолодание в столицу принес антициклон. Из-за ясного неба воздух быстрее остывает, поэтому ночью возможны заморозки.

"При отсутствии облачного покрывала происходит интенсивное выхолаживание, и приземный слой воздуха охлаждается даже до минусовых значений", – цитирует Вильфанда ТАСС. Как писали Dni.Ru, заморозки в ночь с 22 на 23 сентября были зафиксированы сразу в нескольких регионах Европейской части России.