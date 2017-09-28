Напуганных снегопадом москвичей успокоили

Москвичи и гости столицы забеспокоились после того, как в СМИ стала появляться информация, что в ближайшие дни в столице может выпасть снег. Успокоить их взялся заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. "Про первый снег – это громко сказано", – цитирует RTспециалиста. Синоптики ожидают понижение температуры до 2 градусов мороза, которое продлится до ночи на 1 октября. "Немного снежинок полетает. Это не значит, что будет снегопад и сугробы будут лежат", – подчеркнул Анатолий Цыганков.

Не ждут метелей и в центре погоды "Фобос". "В Москве никакого снега не будет. В следующие два дня ожидается пасмурная погода, возможны слабые моросящие дожди", – рассказал Евгений Тишковец.