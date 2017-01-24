Укроп и петрушка помогут вылечиться от рака

Сто дней президента Трампа Россия против Пугачевой Интервью Кончаловского Дом-2
Общество

В Сети поспорили о корабле-призраке на Москве-реке

Интернет-пользователи бьются над загадочной фотографией, опубликованной в соцсетях
Общество

Украинские водители организовали блокаду Киева

Частичной блокировке подверглись Одесская и Бориспольская трассы
партнеры
Вторник 24 января
Лента новостей
12:20
"Читаэнергосбыт" тушит свет военным
12:13
Муж Бородиной с яйцами угодил в скандал
12:06
Минкультуры уберет из проката голливудские фильмы
12:05
"Заминировавшего" здание ВГТРК хулигана поймали в Москве
11:42
В метро Москвы закроют несколько станций
11:39
В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
11:38
"Пивная йога" покоряет мир
11:30
Где в России самые дешевые квартиры
11:25
"Антимайдан" проводит серию пикетов у офиса Навального
11:09
Жене соратника Чубайса выстрелили в лицо в Москве
11:06
Петров женится на Старшенбаум
10:43
61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз
10:24
Россиян ждет резкий скачок цен на бензин
10:15
Женщину обстреляли из пистолета на МКАД
09:49
Телегин бросит работу из-за родившей Пелагеи
09:47
Порошенко готовит военную провокацию на февраль
09:33
При пожаре на юге Москвы пострадали два человека
09:20
Елена Проклова о конфликте с дочерью
09:19
Названа самая популярная у россиян соцсеть
09:19
Китай перебросил ракеты к границам России
09:09
Меркель предсказала будущее после прихода Трампа
09:08
Успех разведенной Бузовой не дает покоя Шнурову (видео)
08:47
Сколько получают звезды "Дома-2"
08:37
НАТО щелкнуло Порошенко по носу
08:31
Обама стыдливо потратил $221 млн в последние часы работы
08:09
В Польше рассекретили доклад о сближении с Россией
08:05
Новый дом Киркорова стоит миллиард рублей
22:00
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
21:43
Ученики московский школы пробили однокласснику череп
21:38
В парке львов в Крыму погиб человек
21:30
Пассажир упал на рельсы в московском метро
21:25
Джигурда: Считайте меня порноактером
21:22
Родившая Уварова взволнована странным поведением дочки
21:10
Бузова отдыхает в Риме с эффектным брюнетом
20:59
В болоте под Новгородом нашли обломки советского штурмовика
20:39
Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства
20:32
В Коми без вести пропал священник
20:30
Названа минимальная стоимость обучения в МГУ в 2017 году
19:56
В США полицейские убили хозяина дома вместо грабителя
19:48
В России стали делать больше водки
19:44
Обидчик Пугачевой нашел ложь в ее словах
19:41
Жулин и Навка испугались за дочь
19:04
Боксер сборной России объяснил двойное убийство местью
18:58
Знаменитая актриса о поступке Цыганова: Это ужас!
18:44
Чем займется Трамп в первый рабочий день
18:37
Кадыров подарил автомобиль звезде шоу "Голос"
18:34
Гай Ричи вновь удивит поклонников
18:18
Меньщиков о закрытии "Дома-2"
18:08
Как Общественная палата помогает строить новую экономику России
18:07
Журналисты передарались на встрече по Сирии
18:01
Водителя грузовика спасли из-под завала картофелем
17:56
Боевиков "ИГ" выбили с высоты 725 под Пальмирой
17:38
Наглый Порошенко присвоил себе "воздух" Донбасса
17:38
Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами
17:36
Призвавший стрелять в Трампа политик остался без работы
17:26
Боксер сборной России арестован за двойное убийство
17:21
Хулиганы сожгли внедорожник на северо-западе Москвы (видео)
17:12
Черный понедельник звезды "Дома-2"
17:03
Житель Вологды убил подругу за просьбу убраться
16:58
Трамп приготовил суровую месть для Порошенко
16:50
Российский убийца Boeing готов подняться в небо
16:45
Чем надолго занять кота-приставалу (видео)
16:42
Скандальные гонки дорого обошлись Маре Багдасарян
16:37
Украинский велогонщик умер от сердечного приступа
16:28
В Шереметьево ребенок разбил голову
16:22
Судьба проекта "Дом-2" решена
16:20
Бородина похвасталась новыми губами
16:15
"Потерянная" няня-убийца нашлась в психиатрической лечебнице
16:07
Крупных собак разрешили оставить в квартирах
16:01
Грудь 68-летней Ирины Винер произвела фурор
15:57
На Украине разгорается скандал из-за масла "Кремлевское"
15:56
Врачи пострадали в аварии со скорой и легковушкой под Москвой
15:52
Кто заменит Доктора Лизу
15:52
Самые кассовые фильмы XXI века
15:38
В Новосибирске аварийно сел Boeing
15:38
Неожиданная информация о дочери Пелагеи
15:25
Савченко призналась в "договорняке" с Тимошенко
15:12
У Малежика сдали нервы на концерте
15:12
Значение имени Ксения
15:10
Пенсионеры o призыве Жириновского селить стариков на Колыме
15:02
Трампу и Путину подарят комплект элитных iPhone
14:58
Славу приняли за хулиганку из цыганского табора
14:58
Дизайнеры решили вечную проблему авиапассажиров
14:57
В Татарстане выбрали самую красивую девушку
14:45
Церковь защитит россиян от роботов
14:41
МИД готовит разговор Путина и Трампа
14:29
Назван средний размер пенсии в 2017 году
14:28
Худеем после праздников: правильный рацион
14:17
Новые откровения оскандалившейся Прокловой
14:12
Варнаве сделали тяжелую операцию в Америке
14:00
Путину предложат создать "Голос" для бизнесменов
13:54
Чем "подкормить" зубы
13:53
Мнение: BMW i8 – будущее уже здесь
13:52
Депутатов заинтересовал "золотой" унитаз охранника "Газпрома"
13:47
Сына Галкина оставили без волос (фото)
13:44
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки
13:38
Система ПРО в Москве засекла запуск 10 ракет
13:35
Шпица прибегла к сердечно-легочной реанимации
13:28
Мизулина бросила Миронова
13:21
Пугачевой нашли похабную замену
партнеры

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Общество

Укроп и петрушка помогут вылечиться от рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Karl Newedel
Во всем мире продолжается поиск чудодейственного средства, способного победить одно из самых страшных заболеваний – рак. Российские ученые сделали еще один шаг к совершенствованию медикаментозных методов лечения онкологических заболеваний.
прочитано 850 раз

Биохимики из Московского физико-технического института и их зарубежные коллеги предложили новый, более короткий и дешевый синтез глазиовианина А, используемого при химиотерапии. Они разработали способ получения этого вещества, в том числе, из таких привычных нам растений, как укроп и петрушка, сообщает РИА Новости.

ПО ТЕМЕ

Российские ученые создали нано-убийцу рака

В Москве будут лечить рак по новой системе

Российские ученые победили устойчивый рак

Напомним, химиотерапия в настоящее время является главным способом медикаментозного лечения онкологических заболеваний. В настоящее время ее проводят в том числе веществами, которые не дают расти опухоли. Они нарушают процесс деления злокачественных клеток, разрушая белок тибулин. 

Лабораторный синтез этих веществ – процесс сложный, поскольку для этого требуются дорогие компоненты и  катализаторы. В результате российские исследователи предложили новый, более короткий и дешевый синтез глазиовианина А из семян петрушки и укропа.

Ученые попытались понять, как именно работают открытые ими вещества. Опыты показали, что медицинские препараты весьма избирательно действуют на клетки. Они соединяются с тубулином и разрушают его, прикрепляясь в трех разных точках. Экспериментируя с этими лекарствами и их виртуальными аналогами с помощью компьютерных технологий, ученые нашли оптимальную точку для соединения препарата и тубулина.

Биохимики полагают, что именно в этой точке полученное средство будет действовать на белок с максимальной эффективностью. Они надеются, что полученные данные помогут в разработке новых медицинских препаратов, способных бороться с раком и при этом максимально оберегать здоровые клетки от массовой гибели.

Ранее сообщалось, что биологи и химики из России и Финляндии разработали новый способ борьбы с раком. Как писали Dni.Ru, созданные учеными наночастицы, которые можно заполнять лекарством для химиотерапии и использовать для доставки токсичных веществ прямиком внутрь раковых опухолей, разрушают злокачественные клетки, но не наносят вреда здоровым тканям.

24 января 2017, 11:44

комментарии

Политика

Трамп приготовил суровую месть для Порошенко
Савченко призналась в "договорняке" с Тимошенко
Чем займется Трамп в первый рабочий день
Наглый Порошенко присвоил себе "воздух" Донбасса

Шоу-бизнес

Разорившаяся Пластинина вышла замуж за бизнесмена (фото)
Муж Бородиной с яйцами угодил в скандал
61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз
Вскрылась корыстная подноготная петиции против Пугачевой

Проишествия

Ученики московский школы пробили однокласснику череп
В США полицейские убили хозяина дома вместо грабителя
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки
У охранника "Газпрома" украли "золотой" унитаз

Lifestyle

Минкультуры уберет из проката голливудские фильмы
Гай Ричи вновь удивит поклонников
Самые кассовые фильмы XXI века
Худеем после праздников: правильный рацион
Происшествия

Жене соратника Чубайса выстрелили в лицо в Москве

Пострадавшей оказалась супруга бизнесмена Михаила Лернера
Общество

Укроп и петрушка помогут вылечиться от рака

Российские ученые сделали новое открытие, совершенствовать методы химиотерапии
Общество

В Сети поспорили о корабле-призраке на Москве-реке

Интернет-пользователи бьются над загадочной фотографией, опубликованной в соцсетях
Шоу-бизнес

Муж Бородиной с яйцами угодил в скандал

Возмутительная история, случившаяся в ресторане, обрастает подробностями

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами
В Татарстане выбрали самую красивую девушку
Соблазнительные ведущие музыкальных каналов
Завораживающий Владивосток

Спорт

Боксер сборной России объяснил двойное убийство местью
Фуркад устроил демарш из-за "дела России"
Раненого Роналду поймали фотографы
Информатора нового допингового скандала назвали обиженным

Регионы

Россияне начали покупать бензин по талонам
Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru