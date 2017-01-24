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Укроп и петрушка помогут вылечиться от рака
Биохимики из Московского физико-технического института и их зарубежные коллеги предложили новый, более короткий и дешевый синтез глазиовианина А, используемого при химиотерапии. Они разработали способ получения этого вещества, в том числе, из таких привычных нам растений, как укроп и петрушка, сообщает РИА Новости.
Напомним, химиотерапия в настоящее время является главным способом медикаментозного лечения онкологических заболеваний. В настоящее время ее проводят в том числе веществами, которые не дают расти опухоли. Они нарушают процесс деления злокачественных клеток, разрушая белок тибулин.
Лабораторный синтез этих веществ – процесс сложный, поскольку для этого требуются дорогие компоненты и катализаторы. В результате российские исследователи предложили новый, более короткий и дешевый синтез глазиовианина А из семян петрушки и укропа.
Ученые попытались понять, как именно работают открытые ими вещества. Опыты показали, что медицинские препараты весьма избирательно действуют на клетки. Они соединяются с тубулином и разрушают его, прикрепляясь в трех разных точках. Экспериментируя с этими лекарствами и их виртуальными аналогами с помощью компьютерных технологий, ученые нашли оптимальную точку для соединения препарата и тубулина.
Биохимики полагают, что именно в этой точке полученное средство будет действовать на белок с максимальной эффективностью. Они надеются, что полученные данные помогут в разработке новых медицинских препаратов, способных бороться с раком и при этом максимально оберегать здоровые клетки от массовой гибели.
Ранее сообщалось, что биологи и химики из России и Финляндии разработали новый способ борьбы с раком. Как писали Dni.Ru, созданные учеными наночастицы, которые можно заполнять лекарством для химиотерапии и использовать для доставки токсичных веществ прямиком внутрь раковых опухолей, разрушают злокачественные клетки, но не наносят вреда здоровым тканям.
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