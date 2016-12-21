Путин объяснил отсутствие охраны у посла Карлова

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы ответил на возмущение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу отсутствия охраны у погибшего в Турции посла Андрея Карлова. Он разъяснил, почему так произошло.

Президент заявил, что дело не в турецкой стороне. Вооруженная охрана обеспечивает безопасность российских дипломатических работников за рубежом только на территории дипломатических представительств.

"Есть общее правило. Вооруженная охрана посольства с оружием работает только на территории посольства. Дело не в Турции, в большинстве стран так. Но вы правы, в некоторых странах, особенно с учетом происходящих там процессов, можно было бы договориться и о другом", – цитирует Путина "Газета.Ру". Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил послу Андрею Карлову звание Героя России.

Ранее стало известно, что власти Турции больше десяти лет не разрешали предоставить российским дипломатам в этой стране охрану из числа бойцов спецотряда "Заслон" Службы внешней разведки России, передает "Росбалт". Отряд отвечает за защиту сотрудников посольств и консульств.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был смертельно ранен на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". Террорист расстрелял дипломата в спину в тот момент, когда тот произносил вступительное слово. Свидетелями убийства стали не только присутствовавшие в зале люди, но и многочисленные телезрители – мероприятие транслировалось в прямом эфире.