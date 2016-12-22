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Политика

Путин проводил в последний путь Андрея Карлова

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Прощание с послом России в Турции Андреем Карловым прошло в здании МИДа в Москве. На церемонии присутствовал Владимир Путин.
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Президент почтил память посла в Турции Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своих обязанностей 19 декабря. Глава государства прибыл в здание МИДа, где проходила церемония прощания, и возложил цветы к гробу дипломата. Траурных речей Владимир Путин не произносил. Президент прикоснулся к гробу, затем сел рядом с вдовой дипломата Мариной Михайловной, которая была невольным свидетелем убийства Карлова. Путин также выразил соболезнования матери покойного посла Марии Александровне, вдове Марине, сыну Геннадию и сестре Елене Ширанковой.

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

С Карловым простились также российский премьер Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который лично знал Карлова по работе в МИДе и сам долгое время трудился в посольстве России в Турции, также возложил цветы к гробу коллеги.

Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Глава МИДа Сергей Лавров в траурной речи заявил, что посол "на боевом посту стал жертвой гнусного преступления". Дипломат напомнил, что Карлову посмертно присвоено звание Героя России. Награду Лавров передал сыну погибшего Геннадию. Министр отметил лучшие человеческие и дипломатические качества Андрея Карлова. "Его знали за доброту и отзывчивость – черты, абсолютно несвойственные для образа чиновника", – добавил Лавров.

В свою очередь Владимир Жириновский попросил прощения у погибшего посла за то, что его не уберегли. "Простите нас, Андрей Геннадьевич, но сегодня ни одна страна в мире не способна уберечь видных деятелей, даже чрезвычайных и полномочных послов. Хуже, чем сегодняшний мировой террор, человечество еще не переживало", – сказал лидер ЛДПР.

Владимир Путин для участия в церемонии прощания с послом на день перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию. Президент отметил, что Карлов был блестящим дипломатом, который пользовался очень хорошей репутацией и уважением у руководства Турции и других политических сил, передает ТАСС.

Сергей Лавров. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Андрей Карлов был убит выстрелами в спину 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Преступник, 22-летний Мерт Алтынташ, выдал себя за охранника и несколько раз выстрелил в спину послу. Самого убийцу ликвидировала полиция.

Ответственность за преступление взяла на себя сирийская террористическая группировка "Джейш аль-Фатх", заявив о координации действий с турецкой националистической организацией "Серые волки". Последняя, в свою очередь, является боевым крылом Партии националистического движения, представители которой сегодня занимают 40 кресел в турецком парламенте. Самая известная ее акция – покушение на Папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году.

Официальная Анкара, в свою очередь, заявила, что убийца Карлова – последователь проживающего в эмиграции в США проповедника Фетхуллаха Гюлена – некогда соратника, а затем врага президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам Гюлен выразил соболезнования в связи с гибелью посла.

Автор: Игорь Силецкий22 декабря 2016, 16:18

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