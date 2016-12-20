Москвичи несут цветы к высотке на Смоленской площади

Около тысячи москвичей приняли участие в траурной акции у здания российского МИДа. Собравшиеся почтили память убитого накануне в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.

У стен высотки на Смоленской площади сегодня многолюдно. Москвичи несут к временному мемориалу в память о дипломате цветы и свечи. "Это величайшая трагедия, направленная на то, чтобы была посеяна вражда между народами России и Турции", – сказал один из организаторов акции Антон Демидов. Мероприятие освещает множество журналистов, в том числе турецких.

"Трагическая весть о его кончине отозвалась пронзительной болью в сердцах всех, кто его знал. Это тяжелая потеря для коллег, связанных с корейским и турецким направлениями российской внешней политики и дипломатии, консульской службой нашего министерства", - говорится в надписи под установленным портретом погибшего дипломата в траурной рамке.

Почтить память дипломата пришли московские студенты, в траурном возложении цветов приняли участие 350 человек. "Мы сплотимся в борьбе с терроризмом, это нас объединит и усилит", – поделился своими мыслями участник акции Артем.

Первые цветы у входа в здание появились еще вечером 19 декабря, спустя час после убийства дипломата. Флаги на высотке МИДа перевязаны траурными лентами.

Заявление #МИД России: 19 декабря в результате террористического нападения убит Посол России в Турции А.Г.Карлов ➡️ https://t.co/g5zFbeNdYR pic.twitter.com/6PY9a0J6Nx — ГК РФ ���� в Женеве (@RusConsulGen) 19 декабря 2016 г.

Убийство российского посла Андрея Карлова произошло вечером 19 декабря на выставке "Россия глазами турок" в Анкаре, напоминает сайт движения "Антимайдан". В тот момент, когда дипломат произносил речь, один из посетителей экспозиции внезапно достал пистолет и открыл огонь. Позже террорист был ликвидирован. По данным соцсетей, им оказался Мевлют Мерт Алтынташ 1994 года рождения, выпускник полицейской академии в Измире. Преступник являлся участником террористической организации FETO. Алтынташ был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки государственного переворота 15 июля.





МИД России квалифицирует произошедшее как теракт. Президент Владимир Путин назвал убийство Андрея Карлова "провокацией, направленной на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии".