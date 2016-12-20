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Москвичи несут цветы к высотке на Смоленской площади

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Около тысячи москвичей приняли участие в траурной акции у здания российского МИДа. Собравшиеся почтили память убитого накануне в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.
прочитано 1627 раз

У стен высотки на Смоленской площади сегодня многолюдно. Москвичи несут к временному мемориалу в память о дипломате цветы и свечи. "Это величайшая трагедия, направленная на то, чтобы была посеяна вражда между народами России и Турции", – сказал один из организаторов акции Антон Демидов. Мероприятие освещает множество журналистов, в том числе турецких.

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"Трагическая весть о его кончине отозвалась пронзительной болью в сердцах всех, кто его знал. Это тяжелая потеря для коллег, связанных с корейским и турецким направлениями российской внешней политики и дипломатии, консульской службой нашего министерства", - говорится в надписи под установленным портретом погибшего дипломата в траурной рамке.

Почтить память дипломата пришли московские студенты, в траурном возложении цветов приняли участие 350 человек. "Мы сплотимся в борьбе с терроризмом, это нас объединит и усилит", – поделился своими мыслями участник акции Артем.

Первые цветы у входа в здание появились еще вечером 19 декабря, спустя час после  убийства дипломата. Флаги на высотке МИДа перевязаны траурными лентами.


Убийство российского посла Андрея Карлова произошло вечером 19 декабря на выставке "Россия глазами турок" в Анкаре, напоминает сайт движения "Антимайдан". В тот момент, когда дипломат произносил речь, один из посетителей экспозиции внезапно достал пистолет и открыл огонь. Позже террорист был ликвидирован. По данным соцсетей, им оказался Мевлют Мерт Алтынташ 1994 года рождения, выпускник полицейской академии в Измире. Преступник являлся участником террористической организации FETO. Алтынташ был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки государственного переворота 15 июля.


МИД России квалифицирует произошедшее как теракт. Президент Владимир Путин назвал убийство Андрея Карлова "провокацией, направленной на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии".

Автор: Александр Комаров20 декабря 2016, 16:40

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