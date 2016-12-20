Семья убитого посла России получит 67 миллионов

Согласно российскому законодательству семье убитого в Турции дипломата Андрея Карлова выплатят компенсацию в размере 67 миллионов рублей. Эта сумма соответствует размеру 180 окладов дипломата.

Условия денежной компенсации в случае гибели посла оговорены в законе "Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе МИД РФ", передает Life.ru. Согласно документу, помимо 180 зарплат, родным Карлова компенсируют расходы на перевозку тела, на переезд в Россию, а также выплатят два дополнительных оклада в валюте.

По информации издания, компенсация будет рассчитываться из базового дохода дипломата, который при работе в Турции составляет около шести тысяч долларов. Известно, что на размер зарплаты посла влияет уровень жизни и безопасности в стране, с которой он сотрудничает, а также степень важности государства во взаимоотношениях с Россией. Таким образом, по курсу ЦБ на сегодняшний день компенсация родственникам Андрея Карлова может составить 67 миллионов рублей, то есть свыше одного миллиона долларов.

Расследование по делу об убийстве российского посла в Анкаре продолжается. Так, стало известно, что полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший Карлова, работал в охране посольства в тот день, когда в Анкаре проходили антироссийские митинги.

По-видимому, злоумышленник тщательно спланировал убийство дипломата. В день трагедии полицейский взял отпуск и снял номер в отеле, расположенном недалеко от выставочного центра. Известно также, что террорист выстрелил в Карлова девять раз, передает Hurriyet.

Напомним, убийство российского посла Андрея Карлова произошло вечером 19 декабря на выставке "Россия глазами турок" в Анкаре. В тот момент, когда дипломат произносил речь, один из посетителей экспозиции внезапно достал пистолет и открыл огонь. Позже террорист был ликвидирован.

