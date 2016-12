Убийство российского посла приняли за розыгрыш

По словам фотографа Associated Press Бурхана Озбилиджи, в тот вечер он попал на выставку совершенно случайно, просто потому, что "она была по пути домой". И когда мужчина увидел охранника с пистолетом в руке, то просто не поверил в реальность происходящего и решил, что это "какой-то трюк для привлечения внимания", передает Yahoo News.

"На самом деле это было хладнокровно спланированное убийство, которое происходило на моих глазах и на глазах других людей, которые в ужасе ползли к укрытию после того, как коротко стриженый мужчина застрелил российского посла", – добавил фотограф.

По словам Озбилиджи, он услышал около восьми выстрелов. Посетители выставки в страхе падали на пол и прятались под столами и за колоннами. Фотограф признался, что тоже был напуган, однако сумел взять себя в руки и "занялся своей работой: стал делать фотографии". Именно самоотверженность Озбилиджи позволила получить фотографии киллера сразу после убийства.

Фотограф отмечает, что мысленно он был готов к тому, что может погибнуть. "Но если бы я не взял камеру в руки, то потом не смог бы ответить знакомым на вопрос: "Почему ты не снимал", – признался Озбилиджи.

Taken pictures of Russian ambassador mr. #Karlov just before assassination. pic.twitter.com/puK6Lhe8nQ

Жена убитого Андрея Карлова Марина также поделилась впечатлениями о трагических событиях того вечера. По словам женщины, она упала на пол вместе со всеми и пришла в себя лишь по дороге в больницу.

"Мне кажется, муж уже был мертв. В него выстрелили 11 раз. У нас охраны вообще в принципе не было. Только переводчик иногда сопровождал", – цитирует жену посла Life.ru. Сейчас вдова находится под пристальным наблюдением медиков.

Тем временем на фоне произошедшей трагедии российский МИД посоветовал россиянам серьезно подумать перед тем, как отправиться путешествовать в Турцию, сообщает "Интерфакс". "Мир начинает меняться. Если раньше какой-то теракт был трагедией, который влек за собой месяцы обсуждений, то сейчас в день может произойти несколько терактов, и это становится обыденностью. Вот в чем самое страшное", – заявил замглавы МИДа Олег Сыромолотов.

The assailant is identified as Mevlüt Mert Altıntaş who is a police officer from Ankara. pic.twitter.com/gGo8rUx5T5