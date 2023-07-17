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Понедельник 17 июля

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Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше

Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше
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Александр Буйнов и Алла Пугачева не обсуждают политические события.

Народная артистка СССР Алла Пугачева покинула родину после начала спецоперации на Украине. Она сбежала из России вслед за мужем, который вместо второсортного юмора предпочел выступать со второсортными политическими лозунгами. Впрочем, скандальными заявлениями отличилась и сама певица.

Примадонна отечественной эстрады устроила демарш против Минюста РФ, когда ее супруга внесли в реестр иностранных агентов. Однако звезда не ограничилась критикой в адрес властей – она также проехалась по публике, которая некогда ее боготворила.

Зато ее давний друг Александр Буйнов занял принципиально иную позицию. Народный артист России в трудную минуту остался вместе со своей страной. По данным телеканала "Царьград", он поддержал спецоперацию.

Политические противоречия, по словам певца, не отразились на его отношениях с Примадонной. Александр Буйнов рассказал в интервью Вячеславу Манучарову, что поддерживает связь с Аллой Пугачевой.

"Тепла стало поменьше", – уточнил артист. Однако он подчеркнул, что не обсуждает политические события с беглой подругой. Александр Буйнов уточнил, что после отъезда Примадонны в Израиль их дружеские отношения не закончились.

"Возможно, закончилась горячая фаза", – цитирует исполнителя ОСН. Кроме того, музыкант опроверг слухи, что не общался с Аллой Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина.

17 июля 2023, 21:07
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева отдыхает: чьи песни ничем не хуже

Анна Герман. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Майя Кристалинская. Кадр Youtube/Гостелерадиофонд
Валентина Толкунова. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Зыкина. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Клавдия Шульженко. Кадр Youtube/Гостелерадиофонд

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