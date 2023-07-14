Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно

Мариам Мерабова негативно относиться к политической позиции Аллы Пугачевой.

После начала геополитический событий на Украине некоторые отечественные звезды покинули Россию. Уехав за границу, они принялись критиковать не только руководство страны, но и армию, а также народ. Тот самый народ, за счет которого они существовали и которому лицемерно признавались в любви на концертах.

Скандальными заявлениями отличилась и народная артистка СССР Алла Пугачева. Ее супруг, некогда популярный пародист тоже сменил ориентацию (политическую). Вместо второсортного юмора комик начал выступать с второсортными лозунгами. В итоге шоумена внесли в список иностранных агентов, а его жена устроила демарш против Минюста РФ.

Алла Пугачева позволила себе высказывания, которые многие ее коллеги по цеху сочли недопустимыми. "Это чудовищно" – охарактеризовала политическую позицию Примадонны популярная российская певица Мариам Мерабова.

Финалистка проекта "Голос" проявила патриотическую позицию и поддержала российский народ и армию в трудное время. Она жестко раскритиковала народную артистку, подчеркнув, что Алла Пугачева совершила большую ошибку.

Кроме того, Мариам Мерабова рассказала о конфликте с Примадонной во время работы в ее музыкальной школе. По словам исполнительницы, учиться к советской звезде приходили дети либеральных оппозиционеров.

При этом преподаватели учили их петь под фонограмму, а некоторые педагоги и вовсе записывали собственные голоса. В итоге Мариам Мерабова заявила Алле Пугачевой, что не намерена так работать и рассталась с ней на повышенных тонах.