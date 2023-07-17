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Понедельник 17 июля

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"Секретный укол": Буйнов рассказал о борьбе с онкологией

"Секретный укол": Буйнов рассказал о борьбе с онкологией
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Александр Буйнов дал интервью Вячеславу Манучарову.

Народный артист России Александр Буйнов, даже несмотря на уважаемыми возраст и сопутствующие проблемы со здоровьем, все еще выходит на сцену и радует многомиллионную армию поклонников своими песнями. Однако далеко не все фанаты знают, что 73-летний музыкант долгое время боролся с раком.

Медики вынесли страшный диагноз певцу примерно 20 лет назад. Однако Александр Буйнов не отчаялся и серьезно взялся за свое здоровье. Он и сегодня выполняет необходимые упражнения, что помогает артисту оставаться в прекрасной форме.

Благодаря усилиям врачей и поддержке близких, исполнитель хита "Пустой бамбук" смог справиться с онкологическим заболеванием. Сегодня Александр Буйнов находится на стадии ремиссии. При этом ему приходится время от времени посещать медиков.

В интервью Вячеславу Манучарову певец признался, что раз в шесть месяцев ему делают "секретный укол". При этом Александр Буйнов подчеркнул, что победил рак и уже не думает о своем недуге.

Борьба с онкологическими заболеваниями сегодня является одной из приоритетных направлений деятельности ученых со всего мира. Отечественные специалисты не отстают от своих коллег.

По данным телеканала "Царьград", в России создали уникальную вакцину от рака. Чудеса демонстрируют и медики. Недавно в подмосковном Долгопрудном врачи спасли пожилую пациентку с запущенной онкологией, утоняет "Радио 1"

17 июля 2023, 19:07
Александр Буйнов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Знаменитости, которым удалось победить рак: Вайкуле, Виторган и другие

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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