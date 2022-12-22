Пугачева отдыхает: чьи песни ничем не хуже

Россия-матушка отпустила Примадонну в свободное плавание. Алла Пугачева бросила соотечественников – решила отдыхать не в Сочи, а в Израиле. Но это не повод грустить. Ее песни в плейлисте можно заменить шедеврами других талантливых женщин, которые ничем не хуже.



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