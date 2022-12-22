Пугачева отдыхает: чьи песни ничем не хуже

Анна Герман
"Дурманом сладким веяло, когда цвели сады…" — многие советские люди помнят эти слова и могут их пропеть. В репертуар сладкоголосой Анны Герман вошли душевные лиричные песни, которые были актуальны полвека назад и не менее актуальны сейчас. Алла Пугачева нервно курит в сторонке.
Майя Кристалинская
"Опустела без тебя земля", — это мог бы быть лозунг с плаката у замка в деревне Грязи. Однако судьба распорядилась более рационально: так начинается песня "Нежность" в исполнении легендарной Майи Кристалинской.
Валентина Толкунова
"Стою на полустаночке в цветастом полушалочке", — всего одна фраза способна навеять уйму воспоминаний у человека советской закалки. Ну а пока мы слушаем Валентину Толкунову и представляем, как мимо пролетают поезда, где-то одна Алла Пугачева учит иврит.
Людмила Зыкина
"Ой, снег-снежок, белая метелица…" — если бы Примадонна чаще вспоминала строки простой русской песни, то наверняка бы ужасно тосковала по Родине. Только вот незачем вспоминать, и уж тем более петь. Все равно затмить Людмилу Зыкину Алла Пугачева никогда не сможет.
Клавдия Шульженко
"На тот большак, на перекресток уже не надо
больше мне спешить…" — в некотором роде это иллюстрация к жизни Примадонны,
но, в первую очередь, шедевр Клавдии Шульженко. Народная артистка СССР не
знала, как на свете без любви прожить. А вот Алла Пугачева пытается, да не
только без любви, а еще и без родины.