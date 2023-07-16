"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами

Супруга певца откровенно рассказала о пережитом. Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе уже 30 лет.

Идеальный брак без измен и скандалов — большая редкость в наши дни, поэтому слухи о разводе звездной четы вполне объяснимы. Однако Дмитрий Маликов и его жена Елена Изаксон расставаться не собираются. Более того, супруга лично отбирает красивых девушек для артиста на протяжении долгого времени.

Благоверная помогает певцу по работе в качестве ассистента, чтобы в семье был достаток. На кастингах моделей в клипы Елена Изаксон участвует как главный судья. Дмитрий Маликов доверяет ей это нелегкое дело.

Однажды на пробах появилась пышногрудая блондинка Виктория Лопырева и вызвала бурные эмоции у жены Дмитрия Маликова. "Она к нам пришла — я обалдела! Красоты неописуемой девушка!" — окунулась в воспоминания супруга.

В итоге Елена Изаксон разрешила мужу снять эдакую красавицу-модель в его ролике. Похоже, этим она показала и свою самоценность, и умение мыслить здраво без сцен ревности. Дмитрий Маликов работал с Викторией Лопыревой давно, но жена до сих пор об этом помнит.

При этом супруга сама ни разу не снималась в клипах певца. По ее мнению, делать это неправильно. А вот Дмитрий Маликов заявил, что избранница все-таки может выдвинуть свою кандидатуру. "Слушай, какие мои годы, еще все впереди!" — ответила ему Елена Изаксон.