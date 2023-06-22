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Четверг 22 июня

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"Малыш": 23-летняя дочь Маликова сняла милое видео

"Малыш": 23-летняя дочь Маликова сняла милое видео
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Стефания Маликова показала, с кем проводит время в отпуске.

Дочь Дмитрий Маликова выросла настоящей красавицей. В этом году Стефании исполнилось 23 года. Певец очень гордится своей наследницей. Она окончила МГИМО, где изучала международную журналистку. Однако девушка не стала работать по профессии, потому что увлеклась созданием одежды. Она даже открыла собственный магазин.

По словам Маликова, благодаря бизнесу Стефания обеспечивает себя самостоятельно. В личной жизни у дочери артиста тоже все хорошо. Певец дал понять, что сейчас его наследница состоит в романтических отношениях с неким парнем. Любопытно, что в социальных сетях девушка предпочитает не показывать возлюбленного.

Поэтому поклонникам остается лишь гадать, планирует ли Стефания выходить замуж и радовать родственников пополнением в семействе. Сейчас у нее, кстати, лишь один малыш – игрушка в виде персонажа телесериала "Мандалорец". Недавно девушка, находясь в отпуске, сняла милое видео с "малышом Йодой" и опубликовала его в популярной соцсети.

Напомним, дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон появилась на свет в феврале 2000 года. Спустя 18 лет супруги обзавелись сыном Марком. В январе 2023-го наследнику артиста исполнилось пять лет.

22 июня 2023, 18:30
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова.
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова).
Телеведущая Регина Тодоренко.
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская.
Главный редактор GQ Игорь Гаранин и главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук.
Телеведущий Андрей Малахов.
Шоумен Александр Гудков.
Телеведущая Елена Летучая.
Артисты Филипп Киркоров и Ани Лорак.
Футболист Федор Смолов.
Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина.
Певец Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией.
Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев с женой Галиной.
Дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина с супругом Петром Максаковым.

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