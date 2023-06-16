"Большой чемодан денег": Маликов сравнил свой гонорар с заработками Киркорова

Дмитрий Маликов вспомнил встречу с Филиппом Киркоровым в начале своей карьеры: тогда его поразил гонорар поп-короля.

Знаменитые российские артисты – люди, как известно, не бедные. Конечно, баснословные суммы приходят к ним не сразу, ведь для этого нужно хорошенько потрудиться на благо зрителей и слушателей. Дмитрий Маликов в свежем интервью вспомнил начало своей карьеры и гонорары, которые получал за выступления. Для точного понимания сумм он сравнил их с заработками Филиппа Киркорова.

Сладкоголосый музыкант рассказал, что в 90-х перенес долгие и довольно сложные гастроли по Сибири. Сколько же получил за этот труд артист? Конечно, банковские карты тогда не были в обиходе у каждого россиянина. Поэтому гонорары выплачивались наличными. Так вот, за одно из выступлений певец получил пакет с деньгами.

С этим мешком Дмитрий Маликов летел в самолете. Как выяснилось, вместе с ним в салоне находился Филипп Киркоров – уже довольно знаменитый и востребованный артист. И его заработки оказались в разы больше!

"Вижу — директор Филиппа тащит в салон большой чемодан. И ясно, что там деньги", – поделился воспоминаниями музыкант.

Он также рассказал про то, что в то время многих звезд "кидали с деньгами". И происходило это в тот момент, когда нужно было выходить на сцену и радовать зрителей. А как не выйти, когда тебя ждет целая толка слушателей?

"В итоге гонорар могли вообще не выплатить, не говоря уж о том, что давали меньше, чем обещали". – вспомнил Дмитрий Маликов.