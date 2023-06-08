40-летняя жена Николаева назвала любимые процедуры для лица

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Четверг 8 июня

10:00Звезда "Дома-2" готовится к выскабливанию из своего тела мертвого ребенка 09:4040-летняя жена Николаева назвала любимые процедуры для лица 09:20Андрей Малахов описал момент смерти не вышедшего из комы отца 09:00"Надо было вовремя уходить": Соседов о горькой доле покинувшей Родину жене иноагента Пугачевой 08:40"Ждала три года": Костенко купила просторную квартиру без участия Тарасова 08:20Подавший иск против газеты принц Гарри не смог ответить на простые вопросы в суде 08:00Ветврач рассказал об обработке животных от насекомых 06:15Доктор Мясников дал советы по улучшению самочувствия в плохую погоду 04:41Важный совет: эксперт предостерегла всех, кто хочет отомстить бывшим 02:07Жена Шварценеггера узнала о рожденном домработницей сыне 00:13Бросившая спорт Загитова с лопатой шокировала образом дачницы 21:30"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова 21:10Сына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом: названа причина 20:38"Я не хотел на роды": Топалов про молящую о клизме Тодоренко во время схваток 20:15Сладкий сюрприз: три слитка золота россиянка замаскировала под шоколад 19:59Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности 19:19Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 18:30Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности 18:10Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны 18:03Скончался соавтор программы "Спокойной ночи, малыши!" Меерзон 17:36Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга 16:40Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео 16:2056-летняя Литвинова оголилась для модной съемки 16:00Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой 15:40Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 15:20Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео 15:00"Нацелены на это": стилист рассказал о скандальных образах Бузовой 14:40Певица Валерия восхитила поклонников теплыми отношениями с бывшей женой Пригожина 14:2092-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей 14:00Недавно родившая жена Прилучного показала лицо без фильтров и макияжа 14:00Округлившаяся Бузова опровергла новости о своей беременности 14:00Бытовые проблемы заставили Бородину задуматься о переезде из частного дома в город 13:40СМИ: Пугачева может вернуться в Россию из-за будущего детей 13:20Лучшие новостройки Москвы у парков 13:00"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 12:40В России хотят лицензировать деятельность риелторов 12:20Весь в долгах: объявившего себя наследником Зайцева ищут приставы 12:00Состояние госпитализированной с подозрением на инсульт Федосеевой-Шукшиной изменилось 11:40Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы 11:20Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом 11:00Какая перепланировка запрещена в квартирах 10:40Мамаева перенесла операцию из-за сместившегося импланта 10:20Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом 10:00Инъекции, похудение и не только: эксперт рассказала о преображении российских звезд 09:58"Вид обалдеть": певица Слава показала новую квартиру 09:25В России подешевела аренда квартир 09:07Любовь Успенская озвучила причину частых походов к врачу 08:58Асмус показала поцелуи с новым возлюбленным 08:40"Детский сад": Россияне посмеялись над актерскими способностями Волочковой 08:20Только 8% квартир продается в готовых ЖК
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40-летняя жена Николаева назвала любимые процедуры для лица

40-летняя жена Николаева назвала любимые процедуры для лица
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Молодая супруга Игоря Николаева призналась, что хотела бы чаще уделять время своей внешности.

После развода с Наташей Королевой знаменитый усач обрел счастье с девушкой, гораздо моложе его. Отношение у поклонников к Юлии Проскуряковой, правда, неоднозначное. Кто-то супругу Игоря Николаева время от времени критикует за отсутствие вкуса, но находятся и те, кто восхищается ее красотой.

Последние довольно часто делают комплименты внешности артистки: мол, в свои 40 лет она выглядит как юная девочка. Неудивительно, что некоторые представительницы прекрасного пола не прочь узнать, как же Юлия Проскурякова ухаживает за собой и какие средства позволяют ей оставаться молодой и красивой.

К счастью, жена Игоря Николаева не скрывает от публики то, как ухаживает за собой. Накануне у певицы спросили, какие процедуры для лица у нее самые любимые. И она их назвала. Как оказалось, звезда прибегает к биоревитализации – введению в кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Блондинка посоветовала делать это чаще, что ей не удается.

Вместе с тем артистка постоянно пьет витамины. Причем, как выяснилось, она использует те, что предназначены для беременных. А еще Юлия Проскурякова посоветовала своим поклонницам пройти курс массажей.

"Хотя бы 10 штук на тело и лицо. Но так никогда у меня не получается", – с досадой призналась жена Игоря Николаева.

8 июня 2023, 09:40
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

За что поклонники Игоря Николаева критикуют молодую жену Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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