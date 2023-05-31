Игорь Николаев показал архивное фото с Наташей Королевой

Игорь Николаев искупал Наташу Королеву в лучах своего внимания и трепета.

Наташе Королевой сегодня исполнилось 50 лет. В это сложно поверить, ведь, кажется, только вчера она скакала по сцене с игривой песенкой про палочку-выручалочку. Сегодня она маститая артистка, за плечами которой огромный творческий багаж, два брака, рождение сына и куча звездных скандалов.

Одной из главных тем в жизни Наташи Королевой является замужество и расставание с композитором Игорем Николаевым. Их связь прошла лейтмотивом через все творчество и жизнь Наташи Королевой, несмотяр даже на то, что сейчас у каждого из артистов новые семьи.

Наташа Королева и Игорь Николаев считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, поэтому поклонники до сих пор восторгаются их тандемом. Особенно, когда они появляются вместе в одном информационном поле.

Так случилось и сегодня, когда Игорь Николаев с трепетом и теплом поздравил свою бывшую возлюбленную с днем рождения.

"Сегодня Большой юбилей Наташи Королевой. Поздравляю и желаю счастья в жизни и успехов в творчестве!" – написал Игорь Николаев на своей странице "ВКонтакте". К публикации он прикрепил снимок, на котором предстал рядом с Наташей Королевой.



Поклонники бурно отреагировали на публикацию и присоединиись к поздравлениям. Конечно, не обошлось без воспоминаний о счастливом браке Королевой и Николаева.

"Поздравляю с днем рождения Наташу Королеву! Спасибо за песни, так держать!"; "С юбилеем, Наташа, человек-праздник, всегда излучающий добро и позитив, даже не верится, вроде совсем недавно была той самой 16-летней девочкой"; "Спасибо вам за то, что подарили нам такое количество прекрасных песен! Я хоть и не застала тот период в осознанном возрасте, но просто обожаю и знаю наизусть все песни и клипы, столько в них искренности, света и тепла... Попадание в самое сердце", – написали фанаты.

Накомним, Наташа Королева начала свою карьеру именно с поддержкой своего на тот момент известного супруга. Игорь Николаев приметил Наташу Королеву, когда той было всего 16 лет, а в свои 19 она стала его женой. Вместе они спели "Дельфина и русалку", на их союз не могли налюбоваться фанаты. После девяти лет брака пара распалась.