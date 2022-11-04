Нелепая бабка проиграла горячей красотке: почему Николаев сохнет по Королевой в ущерб жене

Наташу Королеву до сих пор считают идеальной парой для Игоря Николаева, а в его нынешнюю жену то и дело летят помидоры.

Даже когда знаменитый музыкант женился на своей молодой избраннице, публика не угомонилась: Юлию Проскурякову продолжают сравнивать с Наташей Королевой, а также уверять в том, что именно с ней Игорь Николаев был счастлив.

К слову, под фотографиями нынешней жены усача в социальных сетях можно найти не мало комментариев о том, что он до сих пор сохнет по бывшей жене. Причем все эти разговоры причиняют ущерб состоянию его благоверной. Было время, когда артистка даже срывалась на комментаторов, призывая остановить эти словесные унижение, а со своими дифирамбами в адрес брюнетки переместиться в другое место.

Слишком рано постарела

Жену Игоря Николаева часто ругают из-за одежды. Смотря на некоторые образы Юлии Проскуряковой, кажется, будто она слишком рано постарела: платья с гипюровым верхним слоем, ляповатые принты, черные водолазки с высоким воротом – все это в разные периоды жизни надевала на себя артистка и выглядела гораздо старше своих лет. Неудивительно, что в комментариях злопыхатели нередко называют ее "бабкой".



То ли дело Наташа Королева, которая на пороге пятидесяти лет продолжает молодиться и надевать на себя все более экстравагантные наряды. Вот, к примеру, артистка тоже в черном, но кто поверит, что ей уже давно за сорок?

Иногда Юлия Проскурякова тоже старается выглядеть молодой и яркой, однако все чаще эти попытки взывают массу вопросов. Вот, к примеру, певица решила одеться в едином стиле с любимым мужем – этакий фэмили лук. К платью вопросов нет, но зачем она нацепила эти колготы с кошачьей мордой? Юлечка, ну вы ведь давно вышли из подросткового возраста.

Нелепые попытки быть сексуальной

Погоня Юлии Проскуряковой за сексуальностью – это отдельный вид искусства. Вот певица, видимо вдохновившись Ким Кардашьян, надела полупрозрачную кофточку. Но не учла один важный фактор – такие предметы гардероба способны показать все недостатки фигуры. Так мир и увидел милый животик жены Игоря Николаева.

У жгучей брюнетки с умением быть сексуальной все хорошо. В полупрозрачных вещах она замечена вроде не была, но глубокое декольте, короткая длина, акцент на талии – это у певицы любимое. И Наташа Королева всегда угадывает с выбором наряда, а цель – выглядеть горячо – достигается ею на ура.