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"Будем гулять мощно": в жизни Анны Семенович произошло важное событие

"Будем гулять мощно": в жизни Анны Семенович произошло важное событие
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Певица Анна Семенович познакомила поклонников с дорогим ей человеком.

Пока Анна Семенович лишь мечтает о создании семьи, ведь успехами в личной жизни, к сожалению, артистка похвастаться не может. Зато ее окружают близкие друзья и родственники, которые и делают ее счастливой. Например, недавно 43-летняя певица провела время со своей подругой, фигуристкой Анастасией Гребенкиной.

Поводом для встречи стало день рождения сына Гребенкиной Ивана. В 2010 году Семенович стала крестной матерью мальчика, поэтому его 13-летие артистка не смогла пропустить. Для нее это настолько важное событие, что она готова отложить все срочные дела. "Сегодня будем гулять мощно, и если я завтра опоздаю на самолет, то ничего страшного", – призналась Анна.

Также Семенович поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с Анастасией Гребенкиной, ее мужем Юрием Гончаровым и их сыном, своим крестником Иваном. Певица поблагодарила подругу за то, что та выбрала ее как крестную мать для своего сына.

Остается надеяться, что в будущем Анна Семенович будет воспитывать собственных детей. Кстати, для этого она несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки. Это позволяет артистке обзавестись ребенком в любом возрасте.

26 июня 2023, 11:00
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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