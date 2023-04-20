"Пусть все посмотрят!": бывший пригрозил Семенович опубликовать ее "голые" фото

Анна Семенович пыталась уговорить шантажиста.

Российская певица Анна Семенович активно развивает свои соцсети и общается с поклонниками. 45-летняя звезда имеет богатый жизненный опыт, в том числе в любовных делах. Тем не менее, собственной семьей артистка до сих пор не обзавелась.

Но это не мешает ей направо и налево раздавать советы личного характера. На днях поклонница задала Анне Семенович вопрос о своем бывшем возлюбленном.

"Аня, бывший шантажирует фотками меня голой. Я не знала, что они существуют", – написала фанатка.



Как выяснилось, у Анны Семенович была такая же ситуация, и любимый человек шантажировал ее интимными снимками. Певица не растерялась и смело заявила ухажеру: "Да выставляй, пусть все посмотрят, какая я красивая!". Такой ответ удивил мужчину, и он не стал злорадствовать, видя, что никакого эффекта не достигнет. При этом Семенович уверена, что никаких откровенных снимков у него просто напросто не было.

Также Анна Семенович посоветовала девушке написать заявление в правоохранительные органы.

"Можно сделать заявление в полицию о том, что вас шантажируют, или отнестись к этому проще. Но если вы хоть раз пойдете на поводу у шантажиста, это так и будет. Если он поймет, что взял вас на крючок, это так и будет", – заявила Семенович.