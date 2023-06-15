"Скоро узнаем новости о беременности": Блогер рассказал о появлении Семенович в отделении ЭКО

Анна Семенович в одном из интервью признавалась, что если не найдет достойного мужчину, то родит для себя.

Экс-солистка "Блестящих" в марте отпраздновала юбилей. К 45 годам она добилась успехов в карьере, однако в личной жизни не преуспела. Блондинка не раз признавалась, что мечтает о семье. Однако, по словам Анны Семенович, рожать от нелюбимого мужчины она не готова.

Правда, у светского сплетника Антона Суворкина появилась информация о том, что певица якобы собирается стать мамой. Как известно, у блогера много источников. Так вот, один из них сообщил ему о том, что артистка появилась в отделении ЭКО. "В Научно-исследовательском институте, где частыми гостями бывают звезды", – рассказал он.

"Пташка", передавшая новость, предположила, что вполне возможно, что Анна Семенович собралась стать мамой.



"Скоро узнаем новости о беременности", – процитировал послание Антон Суворкин.

Стоит отметить, что в одном из интервью звезда признавалась, что заморозила свои яйцеклетки. Более того, она призывала женщин не стесняться данной процедуры и решиться на нее, если забеременеть не получается. Также экс-солистка "Блестящих" говорила, что, если достойный мужчина не найдется, она все же родит для себя. Но на тот момент Анна Семенович не могла определиться, что ей в этом поможет – ЭКО или суррогатное материнство.