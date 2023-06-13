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Вторник 13 июня

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Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность

Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность
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Телеведущая и врач Елена Малышева удивила преображением.

В недавнем выпуске передачи "Жить здорово!" Елена Малышева поговорила об особенностях негроидной расы. Она пригласила в студию журналистку Елену Хангу, отец которой был африканцем, рожденным в Занзибаре, а дед по материнской линии – афроамериканцем.

Во время беседы с Хангой, Малышева решила показать, как выглядела бы, если бы ее ближайшими предками были темнокожие. Телеврач изменила свою внешность на фотографии с помощью специального фоторедактора. Так она резко превратилась из русской блондинки в темнокожую афроледи.

Малышева призналась, что такое преображение ей очень понравилось. Также она решила продемонстрировать, как Елена Ханга выглядела бы, если бы ее родственники были из Сибири. На экране появился измененный снимок журналистки. С помощью фотошопа цвет кожи и волосы Ханги стали светлее. "Потрясающе", – впечатлилась телезвезда.

Ранее Елена Малышева раскрыла интересный исторический факт в шоу "Жить здорово", рассказывая о сифилисе. Она поведала о женщинах легкого поведения времен Российской империи, которые проходили медицинский осмотр. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

13 июня 2023, 17:00
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый канал / Шоу "Жить здорово"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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