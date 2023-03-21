"Проститутка": Шокированная изменой мужа Малышева узнала о заражении сифилисом

Елена Малышева показала жуткие пятна на коже.

О муже ведущей программы "Жить здорово" на данный момент известно лишь то, что он существует. Звезда предпочитает не выносить на публику детали своей личной жизни. И даже в рамках собственного шоу, когда затрагиваются социальные темы, Елена Малышева не рассуждает о них на примере своего брака.

А вот обсудить проблемы других людей – ей за милую душу. Теледоктор нередко устраивает в эфире программы рубрику, в которой обычные россияне рассказывают о сложных ситуациях в своей жизни. Так в одном из недавних выпусков прозвучала история женщины, возлюбленный которой живет на две семьи. Знаменитая блондинка была по-настоящему шокирована изменой чужого мужа и попыталась помочь дельным советом.

Темы в шоу "Жить здорово" поднимаются не только социальные, но и, конечно, медицинские. Вчера зрители увидели выпуск, во время подготовки которого Елена Малышева со своими коллегами узнала о заражении сифилисом чуть больше. Ведь нужно было интересно преподнести материал. В итоге телемедики рассказали об опасной болезни, предъявили жуткие пятна, которым покрывается тело, и даже окунулись в историю.

В студию принесли так называемый "желтый билет", сохранившийся со времен Российской империи. В этом документе врачами ставили печати о том, что женщина легкого поведения не заражена сифилисом. "В среднем раз в три-четыре дня проститутка получала медицинский осмотр", – рассказали ведущие. По словам Елены Малышевой, женщины с желтым билетом пользовались спросом у богатых мужчин, а бедным приходилось, так сказать, играть в рулетку.