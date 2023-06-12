Ивлеева предложила 61-летней Ханге сняться голой для обложки глянца: Журнал никто не купит!

Елена Ханга рассказала об интересном предложении от Насти Ивлеевой.

61-летняя Елена Ханга – известная российская журналистка. Она стала популярной благодаря шоу "Про это" и "Принцип домино". Не так давно принимала участие в экспериментальном проекте "Наследники и самозванцы", где вместе с другими 17 звездными участниками боролась за денежный приз.

А недавно Ханга дала интервью. В нем журналистка рассказала об интересном предложении, которое ей поступило от 32-летней телеведущей и блогерши Насти Ивлеевой в прошлом году. По словам Елены, блондинка, представившись главным редактором известного журнала, позвонила ей и предложила сняться голой для обложки глянца. Журналистка оторопела, но отнеслась к этому с юмором.

"Я говорю: "Вы понимаете, что ваш журнал точно никто не купит после этого!". Та-дам! А вот и я! Не ждали?! Вот, любуйтесь!" – посмеялась она над своим возможным появлением на обложке.

Наверняка Настя Ивлеева решила таким образом разыграть Елену Хангу, поскольку очень сложно поверить в серьезность такого предложения, от которого 61-летняя знаменитость, разумеется, отказалась. Наверняка блогерша связалась с журналисткой в рамках какого-нибудь юмористического шоу.