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Среда 31 мая

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"Шикарная женщина": Рудковская произвела фурор на пляже

"Шикарная женщина": Рудковская произвела фурор на пляже
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Яна Рудковская вызвала своим видом шквал обсуждений среди поклонников.

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская в свои 48 лет великолепно выглядит, что доказывает из раза в раз назло критикам. Сейчас звезда отдыхает на Мальдивах, где наслаждается прекрасной погодой и природой, а также выкладывает кадры.

На днях Яна Рудковская предстала перед фанатами в ослепительном наряде. Звезда щеголяла по белоснежному пляжу в роскошном образе. На Рудковской был синий купальник монокини, поверх которого она надела сетчатую полупрозрачную накидку того же цвета макси длины с манящим разрезом на бедре. В тон к одежде Яна подобрала очки. Звезда шла по берегу океана, держа в руке освежающий коктейль в кокосе. Замедленное видео добавило эпичности, что сразу заметила публика.

"Красивый наряд очень";"Яна, супер, шикарный цвет и образ"; "Русалочка"; "Шикарная женщина"; "Мальдивы это прекрасно"; "Вы как всегда шикарно выглядите", – написали поклонники.

Ранее таролог Марианна Абравитова предсказала Яне Рудковской и ее мужу Евгению Плющенко рождение дочери. Да и сами звезды не исключают, что могут стать родителями еще раз. Кто знает, может быть, как раз отдых на Мальдивах поспособствует этому!

31 мая 2023, 19:23
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых вещей

Виктория Шелягова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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