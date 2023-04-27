"Вот это порода": Рудковская оценила мужскую силу спутавшегося с молодухой 90-летнего Киркорова

Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!

"И на кой тебе нужна // В энтом возрасте жена? // Ведь тебе же, как мужчине, // Извиняюсь, грош цена!.." – говорила Нянька Царю в сказке "Про Федота-Стрельца, удалого молодца". А тот ей отвечал: "Я ж хочу всего одну // Завести себе жену! // Нешто я в интимном смысле // И одну не потяну?.."

Этот прекрасный диалог вспоминается, когда узнаешь, что 90-летний Киркоров от очередной жене ушел к молодухе. Даже знакомая с нравами шоу-бизнеса Яна Рудковская поражена "Бедросу Киркорову 90 лет и как он вам? – удивляется продюсер Димы Билана мужской силе 90-летнего отца Филиппа Киркорова. -Я даже не возьмусь утверждать , кто именно от кого не отстает – он от сына или сын от него . Вот это порода, я понимаю. И имидж опять же фамильный".

Напомним, сейчас в сети активно обсуждается якобы неминуемый развод престарелого певца со второй женой Людмилой Смирновой, с которой венчался в 1997-м, из-за внезапно появившейся новой любви. Мол, Бедрос может разорвать 26-летний брак из-за медсестры, в которую он влюбился, пока та ухаживала за ним. А чтобы сын не видел этой порочной связи и не осуждал ее, отец и решил пожить пока от него отдельно.