Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых шмоток

История с мировыми брендами не уйдет никогда. Благодаря им, российские звезды покупают не только имя, но и качество. Отечественным дизайнерам не помешает стремиться к производству такой же добротной одежды, но пока им тяжело быть наравне. Мешают трудности с сырьем, фурнитурой, логистикой. Также не хватает специалистов: в России нет понятия профессиональная швея, нет институтов, есть самоучки.
Итак, кто не может отказаться от пафосных зарубежных шмоток:
1.Ксения Бородина всегда готова отдать предпочтение проверенным Chanel, Dior, Balenciaga.
2. Яну Рудковскую можно окрестить иконой брендов, представить ее в чем-то другом невозможно. Яна делает это открыто. Она даже вышла на музыкальную премию в новеньком наряде от Chanel, подписав фото "врагам назло".
3.Столичная дама Виктория Шелягова, как мы видим, продолжает гордо отмечать в социальных сетях Dolce Gabbana и демонстрировать наряды.
4. Певица Ханна не откажется от "распаковок" люксовых сумок Hermes напоказ.
5.Модель и многодетная мама Оксана Самойлова не устает выкладывать свои наряды с сумочками Fendi.
6.Светская львица Виктория Лопырева с особой гордостью отмечает у себя в социальных сетях сумки от известного бренда Yves Saint Laurent.
7. Филипп Киркоров облачается практически во все мировые бренды. Он, как и Яна Рудковская, не представляет жизни в одежде иных лейблов.
Все эти персоны любят баловать себя и с гордостью этим кичатся. Здесь работает, увы, и старая поговорка: "Забытое старое – лучше нового". Знаменитым модникам тяжело выходить в чем-то неизвестном, не именитом. Они любят роскошь, а роскошь для них – это люксовые фирмы.
Россия, безусловно, может конкурировать с мировыми брендами. Есть дизайнеры, которые шьют из тех же тканей, что и Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Gabbana, но не воспринимаются всерьез. Будем честными: единственное, чем отличаются люксовые вещи – это пиаром и востребованностью.
Чтобы встать на одну линию с мировыми брендами, нужна пиар-поддержка тех же звезд. Если они покончат с заграничными шмотками ради коллекций молодых отечественных дизайнеров, за ними последуют и другие люди.