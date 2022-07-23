Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых шмоток

Индустрия моды в России стремительно меняется. Светский бомонд в шоке от опустошенных бутиков люксовой одежды. Одни звезды российского шоу-бизнеса поставили крест на "ушедших" марках, а другие вопреки всему продолжают ходить в "запрещенке". Дизайнер и основатель бренда Татьяна Милославская сообщила "Дни.ру", кто из знаменитостей маниакально привязан к брендам.



История с мировыми брендами не уйдет никогда. Благодаря им, российские звезды покупают не только имя, но и качество. Отечественным дизайнерам не помешает стремиться к производству такой же добротной одежды, но пока им тяжело быть наравне. Мешают трудности с сырьем, фурнитурой, логистикой. Также не хватает специалистов: в России нет понятия профессиональная швея, нет институтов, есть самоучки.

Итак, кто не может отказаться от пафосных зарубежных шмоток:

1. Ксения Бородина всегда готова отдать предпочтение проверенным Chanel, Dior, Balenciaga.

2. Яну Рудковскую можно окрестить иконой брендов, представить ее в чем-то другом невозможно. Яна делает это открыто. Она даже вышла на музыкальную премию в новеньком наряде от Chanel, подписав фото "врагам назло".

3.Столичная дама Виктория Шелягова , как мы видим, продолжает гордо отмечать в социальных сетях Dolce Gabbana и демонстрировать наряды.

4. Певица Ханна не откажется от "распаковок" люксовых сумок Hermes напоказ.

5.Модель и многодетная мама Оксана Самойлова не устает выкладывать свои наряды с сумочками Fendi.

6.Светская львица Виктория Лопырева с особой гордостью отмечает у себя в социальных сетях сумки от известного бренда Yves Saint Laurent.

7. Филипп Киркоров облачается практически во все мировые бренды. Он, как и Яна Рудковская, не представляет жизни в одежде иных лейблов.

Все эти персоны любят баловать себя и с гордостью этим кичатся. Здесь работает, увы, и старая поговорка: "Забытое старое – лучше нового". Знаменитым модникам тяжело выходить в чем-то неизвестном, не именитом. Они любят роскошь, а роскошь для них – это люксовые фирмы.

Россия, безусловно, может конкурировать с мировыми брендами. Есть дизайнеры, которые шьют из тех же тканей, что и Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Gabbana, но не воспринимаются всерьез. Будем честными: единственное, чем отличаются люксовые вещи – это пиаром и востребованностью.

Чтобы встать на одну линию с мировыми брендами, нужна пиар-поддержка тех же звезд. Если они покончат с заграничными шмотками ради коллекций молодых отечественных дизайнеров, за ними последуют и другие люди.