"Дочка у них": Рудковская и Плющенко ждут третьего ребенка

Рудковская еще не до конца реализовала себя.

У продюсера Яны Рудковской четыре сына. При этом она сама родила лишь двоих детей. Старший ребенок Андрей — сын бывшего мужа Рудковской Виктора Батурина. В браке с ним родился еще один сын Николай.

В 2009 году Рудковская вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. От него она родила сына Александра, который пошел по стопам отца и успешно реализуется в фигурном катании. Младшего сына Арсения выносила и родила суррогатная мать.



Евгений Плющенко и Яна Рудковская не исключают, что могут стать родителями еще раз. Таролог Марианна Абравитова рассказала, что продюсер действительно еще может стать матерью, и у нее на это отличные шансы. Медиум уверена, что у Рудковской и Плющенко еще не отработана тема деторождения в сакральном смысле, а женская миссия Яны еще не закончилась.

По словам Марианны Абравитовой, Рудковская многодетная мать по задумке природы. При этом она очень разносторонняя личность и всегда во всем преуспевает – и домом заниматься, и детей воспитывать, и работать.

"Энергии очень много в этой паре. Так что дочка у них может появиться", – рассказала таролог.



Впрочем, карты не могут с точностью сказать, будет у них дочь или все-таки сын. Так что у Рудковской и Плющенко может родиться и еще один мальчик.