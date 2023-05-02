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Вторник 2 мая

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"Не смогла простить": измена Игоря Николаева душит любовь Юлии Проскуряковой

"Не смогла простить": измена Игоря Николаева душит любовь Юлии Проскуряковой
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Жена Игоря Николаева не может с этим жить.

Измены в мире шоу-бизнеса – явление довольно частое. И нередко происходят они с коллегами, причем распознать неверность партнера бывает сложно. Как пишет РИА ФАН, один из главных признаков – изменения в характере любимого. А телеканал "360" сообщает, что поздние приходы с работы служат поводом для подозрения. Как оказалось, жена Игоря Николаева тоже столкнулась с предательством близкого человека.

К счастью, не в реальной жизни. Недавно она снялась в сериале "Слезы осушит ветер", где ее героиня пережила обман любимого человека. В разговоре с журналистами Юлия Проскурякова призналась, что в ее семье таких проблем не было. "И очень надеюсь, не будет", – сказала супруга музыканта.

Впрочем, это не помешало ей порассуждать о том, как бы она поступила, если бы любимый муж пошел на предательство. И из ее слов стало ясно, что теоретически возможная измена Игоря Николаева автоматически душит любовь Юлии Проскуряковой. Она призналась, что жизнь уже не стала бы прежней.

"Я бы не смогла простить. Сам факт обмана и предательства для меня неприемлем", – рассказала певица.

По ее словам, она – человек очень внимательный. А это значит, что неверность супруг точно не смог бы скрыть. Так что, вполне возможно, что композитор не ходит налево, потому что обязательно будет пойман. Или же Игорь Николаев стремится сохранить свою идеальную семью и не разбивать сердце молодой супруге.

2 мая 2023, 11:20
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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