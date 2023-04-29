"Я хочу еще": Королева дрожит в экстазе после грязного интима с Николаевым

Игорь Николаев и Наташа Королева горячо полюбили друг друга.

Даже законный брак не стал помехой для самозабвенных ласк "дельфина" и "русалки". Смазливая брюнетка села на шею маститому артисту, и он подчинился ей как мальчишка. Огонь страсти сжег все преграды на пути к слиянию двух сердец: Игорь Николаев и Наташа Королева поддались грешной близости.

Теперь уже все обсуждают грязный интим, которым промышлял композитор с молодой украинкой в 90-е годы. Как же взрослый женатый человек пошел на предательство семьи ради смазливой девицы? Россияне простили ему эту слабость, ведь Игорь Николаев именно с Наташей Королевой обрел истинное счастье.

Развод этих воркующих голубков был так давно, что оба успели связать жизни с другими людьми и вырастить детей. Только глядя на эту пару, многие приходят к выводу, что бывшей любви не бывает. Игорь Николаев посвятил Наташе Королевой так много душевных песен, и теперь она связана с ним навсегда.

Между тем исполнительница хита "Желтые тюльпаны" готовится к юбилею. Она выпустила новую композицию специально к 50-летию. В ней Наташа Королева поет о любимом человеке, не упоминая его имени. Некоторые полагают, что сам Игорь Николаев вдохновил звезду на создание хита.

"Обниму тебя снами, твои мысли волнуя, твою душу губами бесконечно целуя!" — поет Наташа Королева и практически дрожит в экстазе от переполняющих нутро чувств.

Пока артистка признается своему лирическому герою в любви духовной, поклонники гадают, хочет ли Игорь Николаев вернуть свою "русалку". Ну а Наташа Королева не спешит раскрывать отношение к "дельфину" и выбирает завуалированные выражения.

"Я хочу еще раз напомнить: только обнимая друг друга счастьем, только с таким посылом мы сможем выстоять, не растеряв самого главного – человечности!" — объявила Наташа Королева. Видимо, захотела скорее прильнуть к Игорю Николаеву.