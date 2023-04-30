Снова вместе, снова рядом: игривый Николаев прижался передком к раскрасневшейся Королевой

Игорь Николаев с бокалом в руке присоединился к возлюбленной.

Несмотря на то что Игорь Николаев и Натала Королева расстались более 20 лет назад, поклонники продолжают вспоминать их пару и надеяться на воссоединение. Мечтать об этом не мешает даже тот факт, что после развода артисты стараются не вспоминать друг друга в публичном поле. Да и вообще, оба давно построили новые отношения и счастливы в браке с другими людьми.

Однако в воскресенье 30 апреля у фанатов снова появился повод обсудить союз Наташи Королевой и Игоря Николаева. В личном блоге композитор опубликовал поздравление для Филиппа Киркорова, которому сегодня исполнилось 56 лет. Артист сделал подборку фотографий, на которых они вместе. Снимков за долгие годы дружбы и сотрудничества накопилось приличное количество.

Особенно много кадров из 90-х и 00-х, на которых они молоды, особенно популярны и наслаждаются этими прекрасными моментами. На одной из фотографий Филипп Киркоров и Игорь Николаев рядом с Наташей Королевой. Вероятно, они отмечают какой-то праздник, так как в руках у артистов бокалы с шампанским.

Киркоров склонился, чтобы попасть в кадр, а рядом – игривый Николаев прижался передком к раскрасневшейся Королевой. И кажется, что не было стольких лет порознь, и пара снова вместе, снова рядом. Ах, времена!