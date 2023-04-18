"С Наташей Королевой": Женатого Николаева поймали за ласками с певицей

Игорь Николаев публично признался в чувствах.

Знаменитый усач отечественного шоу-бизнеса после громкого развода с Наташей Королевой обрел счастье с Юлией Проскуряковой, которая младше его на 22 года. Несмотря на то, что супруги вместе уже больше десяти лет, фанаты не устают напоминать певцу о его бывшей. На странице Игоря Николаева то и дело появляются комментарии о том, что его истинной судьбой была именно она.

Вчера музыкант разместила в своем микроблоге новый ролик, посмотрев который фанаты поймали его за ласками с певицей Валерией. Это запись концерта, где жена Иосифа Пригожина исполняет песню, написанную супругом Юлии Проскуряковым. Перед камерами он осыпает артистку комплиментами – ласкает словесно, так сказать.

Несмотря на то, что в кадре Валерия, поклонники Игоря Николаева все равно нашли повод напомнить ему о бывшей жене. Многие принялись писать, что эта композиция в исполнении супруги Тарзана звучала бы намного лучше.

"Надо было с Наташей Королевой спеть! Запал у нее – огонь, ну точно шлягер был", – рассуждают пользователи.

Кто-то позволил себе написать, что у Валерии нет голоса, и она, мол, едва не испортила песню. Тем не менее, тех, кто восхитился совместной работой артистов, оказалось больше. Некоторые отметили, что Игорь Николаев делает звезд из всех, и Наташа Королева тому пример.