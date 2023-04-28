Ботокс, ринопластика, липосакция: Какик пластические операции делала Виктория Боня

Виктория Боня уже давно не девочка.

43-летняя бывшая звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня часто становится объектом обсуждений из-за своей неувядающей молодости. Внешне блогер выглядит гораздо моложе своих лет, а вот секреты красоты у нее всегда разные – от восхождения на горы и употребления странных запрещенных напитков до фейсфитнеса. Впрочем, многие уверены в лукавстве Бони и считают, что она, как и все, просто делает пластические операции.

Блогер-разоблачитель Катя Конасова напомнила, что Виктория Боня и раньше говорила об уколах красоты, в том числе в нос. При этом она всячески отрицала наличие пластики и продвигала курсы по самомассажу лица.

"Ботокс вколола, носик уменьшила, но все лавры за натянутое лицо при этом отдала своему фейсфитнесу", – отметила блогер.

Ранее Виктория Боня признавалась, что сделала липосакцию щек, шеи и подбородка, удалив "комки Биша". По мнению блогера, жир из щек Боня вколола в скулы, таким образом получились любимые звездами "углы Джоли" – выраженно очерченные скулы, которые делают лицо визуально молодым и подтянутым.

Ранее "Дни.ру" писали о том, чем опасно удаление "комков Биша". Как выяснилось, впоследствии щеки просто вваливаются из-за недостатка жира, и у многих лицо просто провисает.